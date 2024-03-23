掏空老父母家积蓄助夫 韩星妻痛诉被赶出14年家门

（首尔讯）54岁韩国男星李凡秀（Lee Beom-soo）以《外科医生奉达熙》《真爱On Air》等剧走红，曾带儿女上实境亲子节目《我的超人爸爸》，日前爆出与41岁前主播妻李允真（Lee Yoon-jin）再婚14年婚姻触礁，正在进行离婚调解。

李允真23日却在社媒控诉李凡秀“无视协议离婚”，更指遭到他背叛、欺瞒，不仅上锁保管所珍藏的东西，甚至把手机藏在袜子里，暗示李凡秀有出轨嫌疑。她最后请他的朋友帮忙传话，希望他不要躲在家里，尽快解决离婚问题。



两人结婚14年，育有13岁长女素乙、10岁次子多乙，去年底提出离婚调解，但据说李凡秀不予理会，李允真发文指他“回避协议分居，无视协议离婚……几乎将近10个月了，被榨干血、筋疲力尽，现在进行离婚审判的话，足足需要两年的时间。”

和女儿一起被禁止回家

李允真爆内幕说，自从长女选择到国外读中学，去年底起就被禁止进入首尔的家，她和女儿如果没有户主（指老公）的批准和监视，就无法进家里拿东西。她无奈喊话：“从人性的角度，把女儿的书和我的散光眼镜拿来吧。”

她也自责一切都是自己咎由自取，过去当所有人劝退她别结婚时，她坚持嫁，因此婚后更想展现出好的一面，让其他人看走眼，不料14年婚姻生活跟社媒上的内容有很大的出入。

不过她也说不否定这段婚姻，认为仍具有意义。李凡秀过去曾被学生指控差别待遇等争议，李允真都无怨无悔出来善后，“约定好一辈子的我的另一半，在历经税务调查、刑事、民事法庭斗争中，身为代理人的我，不论何时都在熬夜学习法律守护他，到处学了很多东西，非常感谢他让我变得扎实。消防管理、垃圾管理都是我理所当然应尽的义务……”

“手机藏袜子”疑似出轨

她的家庭在经济上也曾出现难关，李允真说夫妻出现问题互相帮忙理所当然，因此卖掉结婚戒指和礼物，且更加努力工作，甚至掏空年近七旬的娘家父母的存折度过财务危机。她说，尽管娘家的父母也无限支持女婿，没想到却热脸贴冷屁股，李允真难过地说：“我的父母听到家婆说侮辱性的话后流泪。”

文中还提到李凡秀疑似出轨，“奇怪的双重生活、隐秘的怪癖生活，把珍藏保管的东西上锁，把手机藏在袜子里等……质疑自己受到欺骗和背叛。李允真说李凡秀无动于衷，让她不得不发文喊话，“这不是断了金援、关紧家门就能解决的事……如果身边即使只有一名朋友可以跟他沟通的话，麻烦向他传达我的真心话。”

李凡秀2003年与同窗结婚，但第一段婚姻只维持五个月就破局。他2009年认识李允真，2010年步入礼堂，之后生下一双子女。李允真是哥伦比亚大学英文系高材生，曾是电视台新闻主播，后来成为Rain进军美国计划的经纪人，指导他三个月的英文。她现在担任口译、编译等工作。