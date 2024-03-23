汪小菲曾答应给他“大S出轨”证据？葛斯齐全说了

（台北讯）大S和汪小菲的婚姻在2021年画下句点，不久台湾狗仔葛斯齐便爆料汪小菲和张颖颖的八卦，还有汪小菲与多名女子的亲密照。最近这对夫妻又因互指对方婚内出轨再度杠上，汪小菲甚至在22日上演“失控12小时”戏码，台媒找上葛斯齐，询问关于大S和汪小菲有无出轨。

针对汪小菲紧咬大S离婚前就与具俊晔联系，葛斯齐说就他所收到的资料应该是没有这件事，他也是看到报道才知道两人闪婚。

葛斯齐坦言年初有跟汪小菲见面，后者新女友曼蒂（Mandy）也陪在旁边，他透露汪小菲当时就怀疑大S于2018年就和具俊晔来往，葛斯齐问是否有证据，汪小菲要他等等，过阵子会给他第一手证据。

葛斯齐说，汪小菲和大S还没离婚前，北京狗仔就有关于男方跟其他女生过从甚密的照片流出，让他当时的女友张颖颖非常愤怒。至于汪小菲多次批评大S婚内跟具俊晔往来，葛斯齐回应，他当时也是透过媒体知道大S梅开二度，事前并未有风声，间接证实从未听说大S外遇。

葛斯齐2022年6月曾爆汪小菲有多次出轨纪录，8月汪小菲对他喊告，但不久又撤告。11月，葛斯齐曝光三段关于“汪企业家”的日常言行录音档，指“企业家”满口低俗脏话，对人充满贬低态度，说：“我真的很难想象大S曾经嫁过这样的人，将近10年怎么过的，都活在言语暴力下吗？”12月，葛斯齐受不了汪小菲母亲张兰一再指他收大S的钱办事，喊说要到北京告她。

2023年3月，葛斯齐现身北京，和汪小菲在直播中同框，意外化干戈为玉帛，被称“世纪和解”。6月，葛斯齐的言论涉嫌指大小S嗑药、瘦子性侵，引来三人对他喊告。葛斯齐到了法院要求申请黄子佼作证。11月，法院认为葛斯齐“只是听说传闻，应尽合理查证之义务”，判他须赔大小S 2万5000新元。