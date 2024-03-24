3月24日（农历二月十五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、施济、旅行、求医、庆功、开市

忌：婚嫁、修墓、理发

鼠

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

卸下多余的心理负担，养足精神，为自己打一场漂亮的翻身仗。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

资金不足，更要节约，把钱花在该花的地方，别随意挥霍。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

贵人等着你开口询问，你一定要珍惜良机，主动为自己招来好运。

兔

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

别为了小事而跟同事闹别扭，互相包容是最好的解药。

龙

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

小投资可赢大钱，大投资也有可能一败涂地，不可不慎。

蛇

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

运势不佳，遇事时最好多加隐忍，择日再收复失地。

马

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

做事不用心，上司肯定不高兴，不妨调整态度，尽职尽责吧。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

你该学习精打细算，该花的才花，不该花的就把它存起来。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

感情事让人难以捉摸，你就随意些，别太强求了。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

不顺利时，不妨告诉自己：没有失败，哪会知道成功的滋味？

狗

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

赠人玫瑰，手有余香，朋友需要帮忙时别太吝啬，请伸出援手。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

有病早治，无病早防，平时就要多注意身体的保养。