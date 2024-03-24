沙漠大冒险

Sand Land: The Series

Disney+ 已上线

改编自鸟山明短篇的动画作品。共13集，剧情讲述一个国家的水源几乎枯竭，仅存的少量水源被贪婪的国王掌控，厌倦国王独断的统治，保安官拉欧决定向沙之国的恶魔寻求帮助，并一同展开寻找“梦幻之泉”的冒险之旅。

传奇女星：杨多丽丝

Untold Legends

8频道 晚上10.30

1970年代红透半边天的《联邦女警官》，是关于具有传奇色彩的女子，如何拯救世界的电影。电影中的女特务，不但有能力拯救新加坡，拯救新加坡的金融体系，甚至有能力拯救亚细安。经营录影带出租店的安德鲁，对这类电影着迷，他开始研究菲律宾籍导演鲍比的电影才发现，鲍比御用的女主角原来是来自新加坡的Doris Young（杨多丽丝）。

斛珠夫人（首播） Novoland: Pearl Eclipse

Hub都会台（星和Ch111/825） 傍晚6.00

大征国的渔村少女海市（杨幂饰）因全村被屠戮，生死关头，她求助途经的权臣方诸（陈伟霆饰演），被方诸收为徒弟。大征皇帝褚仲旭（徐开骋饰）因内乱失去爱妻，方诸在危难时拜托帝旭照顾海市，帝旭将海市纳入后宫，海市成为淳容妃，别号斛珠夫人。帝旭驾崩后，海市辅佐惟允登基为皇帝，成为大征的王太后。

单身首尔Single in Seoul

Viu 24日上线

知名网红英浩（李栋旭饰）觉得一个人生活很好，出版社总编贤珍（林秀晶饰）觉得一个人生活并不好，两人一起制作关于单身生活的书籍时发生趣味互动。