好莱坞大导Christopher Nolan(克里斯多福诺兰)执导的《奥本海默》在新加坡时间3月11日举行的奥斯卡上横扫最佳电影、最佳导演、最佳男主角奖等七大奖。小金人威力不小,助力电影重回新加坡十大票房,排名第十。《奥》2023年7月20日公映,上一次入榜是同年9月底。

动画片《功夫熊猫4》大小通吃,口碑不俗,上周是学校假期,成功大吃四方,蝉联冠军。

韩国电影沉静好一阵子,终于迎来一部既有票房又有口碑的作品。《驱魔黑祭司》导演张宰贤执导,实力派演员崔岷植、金高银、柳海真和李到晛主演的惊悚片《破墓》一举进入三甲。这部片的故事、结构、氛围营造、演员表现、大众口味与艺术之间的平衡,做得面面俱到,确实是不错的电影。

不过,《破》下周还能往上升吗?我觉得有难度,因为中国艺人贾玲自导自演的励志电影《热辣滚烫》将加入战局,好奇这部片会冲到第几名。

2024年3月14日至17日票房排名

①(1)功夫熊猫 4 (Kungfu Panda 4)

②(2)沙丘瀚战:第二章(Dune: Part Two)

③(新)破墓(Exhuma)

④(3)钱不够用3:全部够用

(Money No Enough 3)

⑤(新)雷鬼之父:音乐无国界

(Bob Marley: One Love)

⑥(4)蜘蛛夫人(Madame Web)

⑦(新)母亲的直觉(Mothers’ Instinct)

⑧(新)Agak Laen(印度尼西亚语片)

⑨(5)小贩之王(King Of Hawkers)

⑩(-)奥本海默(Oppenheimer)