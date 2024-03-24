影评：毁灭是重生的希望

世界影史上最经典怪兽角色之一哥斯拉，诞生70周年。而被誉为史上最精彩的哥斯拉电影《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One），也刚在今年的奥斯卡击败好莱坞大制作夺下最佳视觉效果奖。

好莱坞版本里的巨型怪兽太可笑，唯有日本人真正能拍出哥斯拉的灵魂。

由山崎贵编导的这部《哥斯拉-1.0》去年底在日本和美国上映，预算仅1500万美元（约2006万新元），全球票房却达到1.05亿美元（1亿4040万新元）。叫座亦能得奖，但在亚洲仅在日本上映，据传是因为制片商东宝顾虑影片在亚洲引起争议，因此完全放弃亚洲市场。我到日本旅行时有幸观影，据悉蓝光DVD 5月1日在日本发行，希望能尽快引进新加坡，让本地影迷一睹为快。

哥斯拉倒下人类敬礼

《哥斯拉-1.0》故事背景设定在二次大战之后，男主角的身份是驾驶零式战机的神风特攻队成员，但电影其实彻头彻尾反战。导演借着片中人物不断抨击当权者漠视人命、控制言论，甚至最后对抗哥斯拉的是民间组成的战队。当然，从作为侵略者日本人视角看战争，凸显战败军人的痛苦挣扎与狼狈现实景况，纵使有反省或忏悔，对曾饱受战火侵害的国家而言，也难免感到不是滋味。

《哥斯拉-1.0》讲创伤、希望与救赎，对照电影“被消失”的现实，显得有几分讽刺。

史前巨兽哥斯拉，因辐射污染而复活，是核子试验的产物。有着人力不可比拟的摧毁性，以及可怕的自我修复能力的它，不存善恶，“摧毁”就是它的天职。也只有彻底毁灭后方得重生。

电影当中有一段，极少有人提及，在我看来却是全片最有意思最引人深思一幕。那是当哥斯拉终于倒下，所有人在它这最后时刻，举手敬礼的画面。站在对立面的双方，其实皆为战争受害者。

这幕致意，带着忏悔，也有几分同病相怜。从战败破落城市的断壁残垣堆里变异而生的哥斯拉，它的丑陋、它的强大，源于人类的愚昧行径。它的存在，时刻提醒着人们，自己的罪孽深重。哥斯拉有多强，人类便有多可耻。所以，击溃哥斯拉的不是英雄，大家不过是在拨乱反正，是在赎罪自救。

绝望求生赢回尊严

心力交瘁仍要打怪，《哥斯拉-1.0》是绝望中求生的故事。

在战败后归零的国家，哥斯拉再现直踩东京银座，让满目疮痍的城市雪上加霜。但这次没有如上一部《真·哥斯拉》那样由当权者运筹帷幄，没让伪善的政客、官僚、自卫队说大道理，聚焦平民，让民间力量用仅剩的军事力量抗衡，强调的却不是至死奋战，而是如何存活。卑微却壮烈，更引起观众共情。

神木隆之介扮演的主角敷岛浩一，从来不是英雄。相反地，他从开场便如丧家之犬，因怯弱而逃避自杀式攻击任务，因一念之差没有射击哥斯拉而目睹同袍遭灭绝。回归故土，没在战争中死去的军人，从此活在屈辱与愧疚之中，陷入典型PTSD战后创伤后遗症，夜夜梦魇纠缠，无法走出阴影。和收留孤儿的女主角典子（滨边美波饰）意外组成家庭，明明两情相悦却自虐般拒爱。

神木隆之介诠释战败归国失去求生意志的神风特攻队机师。（互联网）

“我的战争还没结束！”敷岛浩一说，本不该活下去的人，怎有资格被爱和爱人？其后他重新坐上战斗机对战哥斯拉，为自己赢回尊严，求得救赎。从生不如死到为了未来而战，巨兽哥斯拉让活不下的人有了生存的意念。

怪兽海上对决成经典

虽谈不上深度，但《哥斯拉-1.0》当中的人物，比起《真·哥斯拉》至少有血有肉且个个讨喜。吉冈秀隆、佐佐木藏之介、青木崇高、山田裕贵等都有存在感，可惜影后安藤樱的戏份太少，演技无从发挥。

以特效呈现原汁原味的大怪兽，也是电影赢得民心的要素。哥斯拉从嘴里释放出放射性光束的“原子吐息”的经典“绝技”，片中三次呈现都极为震撼。尤以直踩银座那段，背鳍逐渐亮起，原子吐息伴随蘑菇云转身怒吼，画面必成经典。

海上对决，重现雪风号驱逐舰、高雄号重巡洋舰、震电战斗机等，大大满足了军事迷。一艘艘平民小木船列队支援，复制战争片《敦克尔克大行动》（Dunkirk）里令人感动的经典一幕，更添情绪煽动力。

这样的一部必须在电影院甚至在Imax影院欣赏的电影，没有机会在日本以外的亚洲各地放映，总觉意难平。

东宝甚至推出了向1954年初代哥斯拉电影致敬的《哥斯拉-1.0／灭色》（Godzilla Minus One / Minus Colour）全黑白版，不是仅将彩色转换为黑白，而是重新剪辑及调整以营造恐怖纪实氛围，据说效果更具戏剧张力更为震撼。

看不到，总觉得遗憾，唯有等待哥斯拉下回卷土重来毁灭全世界。