入行30年首入围红星10大 易凌：机会得来不易

“吱吱”易凌入行30多年，今年首次入围《红星大奖2024》“10大最受欢迎女艺人”，她感触良多坦言一切得来不易，甚至在被记者问及感想时无数次哽咽。

易凌接受《新明日报》访问时表示，她的演艺道路并非顺顺利利，接到过的角色，也从寥寥几句台词，当过A女、B女，再到有名字的角色。

“我的起点太高，后来离开了再回来参与戏剧演出，也是必须从低做起，要放下之前的光环与身段，重新回到大众前，以演员姿态再出现，是需要心理磨合跟妥协。”

易凌30年来尝试了无数角色。（受访者提供）

一度想放弃

易凌坦言曾想过要放弃当演员这条路，直到获得了2012年《何处一盏灯》舞台剧演出机会，让她内心的挣扎念头迎来转捩点，不仅开阔了演技，还无形中给了她一个方向。

对于这次入围，易凌直言非常意外，“当下知道时的确是十分激动，非常百感交集，如果以过往‘十大受欢迎’规则，我从不觉得有机会入围，所以更加意义非凡，好似多年付出努力，终于得到了回报，更是我在演艺道路一个里程碑”。

前辈教她如何拉票

易凌透露，她是收到影迷发来名单才获知入围消息，还表示：“这段日子只要在外，碰到所有朋友，甚至不认识的人，都给予我拥抱及鼓励，有种苦尽甘来的感觉。”

她还透露因自身对电脑不熟悉，很多资深前辈还自愿教她如何在社媒拉票，“我没粉丝后援会，最大动力就是来自亲友团，家人朋友积极为我投票，感恩大家厚爱，他们甚至比我还激动”。

不过，易凌也表示，她认为入围已是最大肯定。也希望通过她被提名，给同样正在演艺道路上的“追梦人”一个鼓舞，勉励他们千万别放弃，要坚持梦想，继续在舞台上发光发热，总会迎来成功。

“入行30年，从《吱喳突击队》出道，出演第一部电影，到之后几十部戏剧，这条路我走了30年，也坚持了30年，入围是我这30年来交出的成绩单。”

至于往后计划，易凌倾向多向发展，“我们比较被动，任何一个邀约，只要能配合得到都不会拒绝，因为演员要试镜，通过几轮面试才会被选上”。