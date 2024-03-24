60岁才女歌手郑华娟过世

（台北讯）60岁资深才女歌手郑华娟传出过世噩耗，她的老东家滚石唱片证实消息，表示“我们挚爱的如同家人的朋友华娟，在3月21日早上离开了这个她一直真心拥抱、热爱的世界。我们尊从华娟家人，她的先生Michael和大哥的同意，沉重的发布了这个消息。华娟的后事目前已有德国的亲友在细心的处理。”

郑华娟是歌手也是创作者，代表歌曲包括《往天涯的尽头单飞》，创作作品还包括陶晶莹《太委屈》、 张惠妹《寂寞保龄球》、张清芳《加州阳光》、《Men’s Talk》和陈淑桦《聪明糊涂心》等。

郑华娟热爱旅行，22岁去欧洲旅游时在德国遇见了老公麦可一见如故，相恋八年后决定结婚相伴一生。她暱称老公“老德”，远嫁德国后适应良好，是夫家眼中的开心果，会陪着婆婆买菜，与公公聊天，还教他们一起打麻将，很懂生活情趣。她也把在德国生活的文化差异及所见所闻写成书，与台湾的朋友分享。

万芳演唱会上以向日葵致意

万芳22日下午已获知消息，23日在新加坡演唱会特别在台上放了三株向日葵，表演结束时她敬上一朵遥念。

万芳演唱会前两首歌《慢火车》和《孩子气》都是郑华娟写的主打歌，而《慢火车》的MV是在一片向日葵田拍摄。万芳表示：“周五知道时真的很震惊，很难受，只能用这种方式抒发和纪念。”

郑怡稍早也在脸书悼念，写下“郑华娟离开我们去天堂了！”赵咏华也哀悼：“华娟姐姐好走，愿你走到你想要的天堂”。