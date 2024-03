关于“吃货”车银优 你不知道的四件事

韩星车银优(Cha Eun-woo)最为人熟知的就是“脸蛋天才”的美称,你也许不知道他其实是个“吃货”。他的一系列“吃播”视频在网上随处可见,好几次因此引起热议,其中包括吃冰淇淋时沾到嘴角,吃辣椒时的痛苦表情等等。他也曾自曝特别爱吃夜宵。他近日再度登上韩网热搜,竟是因为一段炸酱面“吃播”视频。

两度因为吃面上热搜

车银优曾两度因炸酱面上热搜。(互联网)

车银优和炸酱面的渊源,得从2018年的韩剧《我的ID是江南美人》说起。他在剧里吃面的镜头受到关注,原因是他吃面的样子太可爱,让人看了食欲大振。时隔六年,他最近再度因为在作品里吃面的镜头登上韩网热搜。黑黑一碗炸酱面(Jjajangmyeon),因为这个“脸蛋天才”而“颜值飙升”,延伸出“车酱面”(Chajangmyeon)的代名词。

为“吻戏”吃狗饲料

车银优在《犬系恋人》中和狗狗有吻戏。(视频截图)

在2023年播出的《犬系恋人》(A Good Day to Be a Dog)中,主演们或多或少都有和狗狗的对手戏,身为男主的车银优居然和狗狗有吻戏!

他在一个访问节目中自曝与他对戏的狗狗不想亲他,为了让狗狗配合,他只好将狗饲料含在嘴里,以此吸引狗狗。他不禁感叹:“有生以来第一次品尝狗饲料,感觉自己就像一只狗狗。”

被骂也不放弃薄荷巧克力

车银优试吃各种巧克力零食时,对薄荷巧克力赞不绝口。(取自W Korea Youtube频道)

薄荷巧克力这款口味备受争议,喜欢的人觉得清爽不腻,讨厌的人则觉得像在吃牙膏,车银优属于前者。车银优曾在一个视频中试吃各种巧克力零食,吃到一款薄荷巧克力威化饼后,因为尝到熟悉的味道而两眼放光,透露在练习生时期吃过很多次,“每次吃到一半被发现就会被骂,饼干也会被没收,然后我会再买。”

被问及是不是薄荷巧克力爱好者,他坚定地点头,也劝讨厌薄荷巧克力的人“不要太讨厌这个味道,是好吃的。”

“海带汤之乱”—— 爱抢队友食物

车银优偷喝队友的海带汤被抓包。(互联网)

车银优出身韩团Astro,现实生活中是名副其实的“吃货”,尤其爱抢队友的食物吃。

Astro成员间就曾发生过“海带汤之乱”。当时车银优看上已故队友文彬的海带汤,先试探性地问道:“你不喝吗?”文彬如防狼般警告他不要打海带汤的主意,显然已不是第一次“受害”。车银优无视警告,三两下就把汤喝得干干净净。除了海带汤,他从队友手里“抢”过的食物还包括寿司、草莓、香蕉牛奶等。

车银优2月15日发行首张个人专辑“ENTITY”,并为收录的六首歌曲填词。其中“Where Am I”的歌词,似乎道出他对去年离世的文彬的思念:“就算继续呼唤 / 你也看不到 / 我们要再次相见。”他早前在首尔举办“2024 Just One 10 Minute[Mystery Elevator]”亚洲巡演见面会,唱到这首歌时情绪失控,哭到唱不下去,让歌迷心疼不已。他将在4月13日把这场见面会带到新加坡。