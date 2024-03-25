关于“吃货”车银优 你不知道的四件事

韩星车银优（Cha Eun-woo）最为人熟知的就是“脸蛋天才”的美称，你也许不知道他其实是个“吃货”。他的一系列“吃播”视频在网上随处可见，好几次因此引起热议，其中包括吃冰淇淋时沾到嘴角，吃辣椒时的痛苦表情等等。他也曾自曝特别爱吃夜宵。他近日再度登上韩网热搜，竟是因为一段炸酱面“吃播”视频。

两度因为吃面上热搜

车银优曾两度因炸酱面上热搜。（互联网）

车银优和炸酱面的渊源，得从2018年的韩剧《我的ID是江南美人》说起。他在剧里吃面的镜头受到关注，原因是他吃面的样子太可爱，让人看了食欲大振。时隔六年，他最近再度因为在作品里吃面的镜头登上韩网热搜。黑黑一碗炸酱面（Jjajangmyeon），因为这个“脸蛋天才”而“颜值飙升”，延伸出“车酱面”（Chajangmyeon）的代名词。

为“吻戏”吃狗饲料

车银优在《犬系恋人》中和狗狗有吻戏。（视频截图）

在2023年播出的《犬系恋人》（A Good Day to Be a Dog）中，主演们或多或少都有和狗狗的对手戏，身为男主的车银优居然和狗狗有吻戏！

他在一个访问节目中自曝与他对戏的狗狗不想亲他，为了让狗狗配合，他只好将狗饲料含在嘴里，以此吸引狗狗。他不禁感叹：“有生以来第一次品尝狗饲料，感觉自己就像一只狗狗。”

被骂也不放弃薄荷巧克力

车银优试吃各种巧克力零食时，对薄荷巧克力赞不绝口。（取自W Korea Youtube频道）

薄荷巧克力这款口味备受争议，喜欢的人觉得清爽不腻，讨厌的人则觉得像在吃牙膏，车银优属于前者。车银优曾在一个视频中试吃各种巧克力零食，吃到一款薄荷巧克力威化饼后，因为尝到熟悉的味道而两眼放光，透露在练习生时期吃过很多次，“每次吃到一半被发现就会被骂，饼干也会被没收，然后我会再买。”

被问及是不是薄荷巧克力爱好者，他坚定地点头，也劝讨厌薄荷巧克力的人“不要太讨厌这个味道，是好吃的。”

“海带汤之乱”—— 爱抢队友食物

车银优偷喝队友的海带汤被抓包。（互联网）

车银优出身韩团Astro，现实生活中是名副其实的“吃货”，尤其爱抢队友的食物吃。

Astro成员间就曾发生过“海带汤之乱”。当时车银优看上已故队友文彬的海带汤，先试探性地问道：“你不喝吗？”文彬如防狼般警告他不要打海带汤的主意，显然已不是第一次“受害”。车银优无视警告，三两下就把汤喝得干干净净。除了海带汤，他从队友手里“抢”过的食物还包括寿司、草莓、香蕉牛奶等。

车银优2月15日发行首张个人专辑“ENTITY”，并为收录的六首歌曲填词。其中“Where Am I”的歌词，似乎道出他对去年离世的文彬的思念：“就算继续呼唤 / 你也看不到 / 我们要再次相见。”他早前在首尔举办“2024 Just One 10 Minute[Mystery Elevator]”亚洲巡演见面会，唱到这首歌时情绪失控，哭到唱不下去，让歌迷心疼不已。他将在4月13日把这场见面会带到新加坡。