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e乐（新电信Ch11/501）随选 25日首播

改编自英国影集的韩剧。讲述李宝英饰演检察官出身的律师罗文英，与丈夫车成宰（李茂生饰）一起经营律师事务所，两人育有一个可爱的女儿小春。某一天车成宰突然失踪，罗文英在寻找丈夫的过程中，意外发现背后令人难以承受的真相。

孺子可教也

8频道 晚上9.00

尚进骗远扬来到攀岩场，帮他克服恐高症。远扬以为奕阁要骂他溜出去玩，主动认错，没想到奕阁却和颜悦色。奕阁看着远扬攀岩的视频，质疑自己是否对他太严厉。欣颖办了同学会，为了面子，珊珊租了名贵服装和包包却被众人讽刺。珊珊满肚子委屈回家，还被奕阁数落，夫妻关系达到冰点。

真心英雄 A Hero Never Dies

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：黎明、刘青云。Jack与阿豪惺惺相惜，两人却因跟随不同派系的老大，被迫在泰国一战中两败俱伤，阿豪双腿被打断，Jack被打至重伤。他们都被各自的老大摒弃，女友也同时被杀。两位真心英雄决定联手复仇。

啄木鸟侦探社

Woodpecker Detective’s Office

Eazie TV应用·Animax 晚上 7.30

改编自日本小说家伊井圭的推理小说，描述贫穷的天才歌人石川啄木与同乡好友金田一京助以杀人事件为契机，展开侦探工作，揭开东京（江户）发生的悬疑事件的真相。日语播出，附中文字幕。

温州三家人

Eazie TV应用·央视中文国际频道 晚上11.05

主演：张陆、顾璇、刘佩琦、巫刚、杜雨露。讲述年轻人叶子凡、潘小勇、林知夏和曾知秋以新思维独立创业，闯出一片新天地的故事。