不满女儿被调侃 蔡沐妍怒轰小S

（台北讯）女星蔡沐妍（Lydia）怒轰小S在节目中调侃她的女儿，写道：“对我来说，我已经气完了。节目我看也不想看。”

蔡沐妍近日带着女儿Riley上节目《小姐不熙娣》讨论才艺课主题，女儿现场表演大提琴，但演出时面无表情。表演结束后主持人小S不改幽默风格，关心询问：“这是可以表演的吗？”，怎料却因此惹怒蔡沐妍发文怒轰。但有网民分析小S问话方式其实很聪明，观点掀起讨论。

在蔡沐妍的女儿表演完后，小S略显迟疑的提问：“我是不懂啦，但是她的音听起来有点……是正常的吗？”，蔡沐妍缓颊回应：“在家也差不多就是这样，OK啦”。小S接着疑惑地问：“这是可以表演的吗？很有勇气，但是毕竟还是有很多人在看电视，或者是看网路，他们可能会一头雾水，想说这个表演是什么意思？”

随后，小S好奇询问蔡沐妍的女儿：“已经弹到这个程度，你还是不喜欢大提琴吗？”，孩子肯定地的点头。小S似乎感受到孩子不情愿的情绪，继续关心：“所以你刚刚是刻意用不喜欢的情绪去拉它吗？”蔡沐妍女儿也回应：“对”。最后小S听完孩子拉音阶，则鼓励她：“要练到准才行，你如果拉到准的话，可能就会拉出那个乐趣来！”

24日蔡沐妍透过脸书不满发文，认为节目有意带方向地问孩子问题：“当下若我翻脸不顺着自我调侃，恐怕也录得尴尬录不下去”。蔡沐妍强调：“我让孩子们学才艺，现阶段为的从来就不是可以表演给谁看，或是可以比赛有什么成绩。对我们来说更重要的是，可以在课业压力不大的阶段，接触各种可能，然后学习过程中体验到挫折与克服挫折的百百种方式，最后也许可以享受突破困境后的自我肯定。”

节目片段曝光后，不少网民认为只是综艺节目效果而已，不需要太认真，也有人留言写道：“小S沟通得很好啊”、“小S要不要做亲子节目啊，对小孩满有一套的”、“觉得S是好妈妈，她有照顾到小孩的感受，虽然小孩表明不喜欢但S还是有先同理她，再鼓励她、安慰她”。