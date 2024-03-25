秦汉回归台剧 搭档谢盈萱演父女

（台北讯）Netflix在3月25日宣布将推出原创华语影集《忘了我记得》，该剧由刘若英担任编导，谢盈萱和秦汉领衔主演，霍建华友情客串。

刘若英透露：“这是一部‘生活感’和‘生命感’很强烈的作品，也许是日常里，不想却也必须面对的事，但我相信现代人都能在这部影集中，抱抱那个在人生交叉路口的自己。”

《忘了我记得》剧情聚焦人们常会潜意识选择“忘记”，却深耕心底“记得”的故事。女主角程乐乐（谢盈萱 饰）是一名脱口秀演员，她兼职当便利商店店员，过着日复一日的平凡生活。其实她也有人生愿望，却没想到人生考验接连而来。除了和丈夫张凯（霍建华饰）陷入婚姻困境，更面临与父亲（秦汉饰）的种种问题 。一次误打误撞下，程乐乐站上脱口秀舞台，开始了脱口秀演员生涯。一连串的意外让她鼓起勇气，在工作与生活中，打破又重构了自己和至亲、恋人以及朋友的关系。

谢盈萱说：“这部戏感觉上是家常小品，但我觉得内里是很庞大的戏，前期在准备角色的过程有很多功课要做，但开拍后就慢慢上了轨道。”

秦汉谈及回归荧光幕的心情：“虽然疫情后有三年没拍戏了，但并不觉得拍戏是陌生的，就像动物的本能，进到片场又活过来了。”对于诠释父亲角色的心境，他表示：“这戏比较生活化，所以我想要比较自然，很像这个角色出现的那瞬间，就像你身边的某某，希望角色每一次出现都存活在那个瞬间。”