陈文茜想圆旅游梦 点名吴宗宪代班

（台北讯）TVBS深度专题节目《TVBS文茜的世界周报》23日录影时，制作单位特地准备生日惊喜，欢庆主持人陈文茜66岁生日。

生日前夕，陈文茜也推出病榻中完成的著作：《消失的爱：逆转我们的时代》，希望能透过该书为世界付出一点责任。去年受病情影响，陈文茜取消梦想中的意大利之旅，今年她决定重启梦想出发。

19年来没找过任何人代班主持的陈文茜，为了一圆梦想，特别钦点大粉丝观众吴宗宪代班主持，扬言“彻底毁掉这个节目”，超无厘头的代班企划一出，让现场所有人都爆笑出声。

陈文茜提及，虽然这趟意大利之旅，因病仍无法晒太阳，只能在下午六点后出门，同时因为身体状况不许可，她也没办法像普通游客一样，亲身与意大利当地的居民互动，但她乐观地说：“我也可以用交友软体聊天，聊聊当地小农的惬意生活、如何烤道地的Pizza”，认为透过不同方式认识世界上小村庄居民的生活，也是非常有趣的一种旅行方式。

病榻上撰写两本书



今年生日陈文茜没有特别许愿，因病所苦的她说，现在的自己没有年龄、只有岁月。她不强求自己生命很长，只希望所有朋友和观众都能平安健康。

同时她谈到新书《消失的爱：逆转我们的时代》，其实是与前一本书《晚安，我的生命》一起撰写的，卧病在床的这些日子，如果自觉情况不好，离断气只剩百步路就写《晚安》一书；还有一点精神就写《消失的爱》。