新剧当女警展身手 洪凌曾被陌生男跟踪

新剧《不可饶恕的罪恶》从性侵非礼案说起，女主角洪凌爆16岁时曾被陌生男子跟踪到家门口！

洪凌接受《新明日报》访问时忆述，“当时我有晚上去健身房的习惯，有一天我发现有陌生男子跟踪我，也不敢确定或质问他，就一直加快脚步。上电梯时，他没跟来，我还以为已经安全了，谁知道他应该是看了电梯知道我住几楼，马上爬上楼梯跟到我家外。我就转身一直看着他，他才离开。后来长大了很后悔，当时应该当面质问他，不该让他走掉的！”

对于女生可以如何保护好自己？洪凌建议出门在外，要及时告知家人和朋友，自己的行程位置。

剧里洪凌饰演防备心高、内心很脆弱的警察关霖，“这次有很多动作戏，关霖身手敏捷，很厉害打，这是我这次最大的挑战”。

接演凶徒 黄超群不让侄子看

黄超群剧里演凶徒“狼人”。（新传媒提供）

黄超群在剧里饰演凶徒“狼人”涉嫌女童奸杀案，他表示在开拍前有向老婆报备，“她批准了，但唯一的条件是不能让很喜欢追看我的戏的侄子看演出，很感激老婆非常理解我身为演员的工作”。

至于角色的挑战，黄超群认为是，要如何扮演一个外表正经得体的凶徒，背后却隐藏着邪恶。另一挑战则是如何在饰演这个角色时，压制着本身对这个角色的厌恶和歧视。

这次的故事主轴围绕在性相关案件，其实除了女生，男生也有可能遭遇性侵事件，对此黄超群提醒，“无论男女，都要注意自身安全，多留意周围的人，也要小心交友。尤其是男生，可能因为固执，觉得一定有能力保护自己，反而让自己置于危险的境地”。

包勋评抱不平曾出手阻争执

包勋评演易得罪人的警察林一凡。（新传媒提供）

包勋评在《不》中饰演从外国留学回来、家境富有的警察林一凡，“诠释这个角色最大的挑战是要让大家可以喜欢一凡，因为他是一个非常有正义感、乐于助人的人，但说话方式太直接，加上从小生长在富裕的家庭，所以有时说话没有设身处地为别人着想，容易得罪人。一凡也有蛮多动作戏的，所以体力方面也是一个挑战”。

对于性侵事件，包勋评认为，无论男女、年龄，一定要学会如何保护自己，“尽量避免到一些比较危险的场所，也不要太迟或太早出门。如果遇到了，一定要告诉你信任的人，并立刻报警，让法律去制裁罪犯”。

包勋评透露自己曾正义勇为阻止了一场争执，“当时看到有人在欺负一个比较弱小的人，因为那个人不小心掉了东西砸到对方，被砸到的人可能心情不太好，感觉开始想要用暴力来解决问题，我就赶快上前当和事佬，阻止争执恶化”。