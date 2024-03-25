Netflix《3体》重现中国文革批斗 网民评价两极

（综合讯）由Netflix自资拍摄科幻剧集《3体》（3 Body Problem），改编自中国科幻小说作家刘慈欣同名作品《三体》，于上星期四（3月21日）上线平台后，观众评价两极化，不少原著粉丝批评该剧“魔改”原著，更有网民批评剧集以文化大革命（文革）开场，有抹黑中国嫌疑，但也有人认为这些片段只是呈现事实。

Netflix《3体》首两集由香港导演曾国祥执导，他也曾于访问中提及，制作方希望由华裔创作人负责首两集中国历史背景相关内容部分，才邀请他出任导演。

《3体》开篇剧情就以中国文革为重要故事背景，赤裸重现一场文革批斗大会，讲述物理学家叶文洁，1966年在清华大学里，亲眼目睹作为物理学权威学者父亲叶哲泰，被红卫兵推上台批斗。

叶哲泰因在物理学基础课程，加入爱因斯坦相对论与宇宙大炸等“古典理论”，成为反动学术，虽然叶哲泰否认却仍被狠批不悔改，最终在批斗会上被红卫兵以皮带活活鞭死。

中国曾在去年改编《三体》为剧集，由张鲁一、于和伟、陈瑾、王子文等主演，但剧情就删除了原著里文革内容，Netflix版《3体》则按原著保留。

有传《3体》宣传片曝光后，中国中共中央宣传部（中宣部）及网络安全和信息化委员会办公室（网信办），下令中国全网屏蔽封杀剧情文革批斗内容部分。

Netflix版《3体》播出后，正反声音都有。中国网友普遍认为Netflix《3体》剧集魔改原著，还细数改编版三宗罪，包括：无法理解中国人的意境、沾染悬疑剧劣质气氛、角色关系低俗、失去原著品味。网民认为，《3体》由外国人为主团队进行改编，对原著小说中国历史与文化意境还原度极差，也没有尊重原著故事。

不过，也有中国网友认为，Netflix既然是拍给西方影迷看的，自然要兼顾更多符合西方思维的叙事，“毕竟三体是我们创造的IP（知识产权），现在它终于走向世界了，希望这一棒能得到更大的回声与共鸣”！

当中，也有不少网友认为Netflix版本完胜中国腾讯版，赞叹Netflix版在改编上的胆识，而不只是在特效上略胜一筹。

导演曾国祥：没有刻意抹黑

对于《3体》文革内容踩钢线，曾国祥在接受香港《明报》专访时分享，自己并未去考虑议题敏不敏感，他说：“因为我觉得文革真的发生、也有人经历过。”

他强调，影集本身并非刻意抹黑，而是要还原著作的原著内容，“所以我没有太去在意或想太多，我不想让这件事捆绑自己的创作”。