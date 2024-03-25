陈绮贞钟成虎为著作权当庭交锋

（台北讯）歌手陈绮贞去年6月和曾交往18年的旧爱制作人钟成虎撕破脸，双方发生合约纠纷。钟成虎及旗下添翼创越工作室控告陈绮贞违反《著作权法》，陈绮贞提民事诉讼反控钟成虎。

台北地检署25日下午再次传唤双方出庭，庭后钟成虎被媒体问到是否已达成和解，他的律师回应：“有和解会说明。”随即离去，陈绮贞面对媒体仅说：“谢谢，辛苦了。”

检方25日庭讯约一小时结束，钟成虎先离开地检署，记者询问：“是否有谈和解？”他的律师方文萱表示现在还在侦查中，有和解会再说明。至于陈绮贞提告钟成虎关于著作权的民事诉讼，目前已开过一次庭。

钟成虎与添翼创越工作室2023年控告陈绮贞违反《著作权法》等罪，检方日前首度传唤双方出庭，庭讯后陈绮贞受访表示，自己非常不愿意走到诉讼这一步，但因为她独立出资的母带，到现在还要不回来，钟成虎也不接受查帐，甚至至今仍胡乱授权，且她一直要不到所有演唱会的合约。

陈绮贞日前还抱怨，她听说很多合约上的签名不是她亲签的，并哽咽说：“我常会觉得很害怕的是，到底跟他在一起这十几年里面，还有多少我不知道的事情？”

陈绮贞的律师则强调，陈绮贞和钟成虎已没有任何著作权授权或经纪关系，但男方却仍对外行使属于女方的著作权，对于这些侵害行为已提起民事诉讼，法院正审理中。

陈绮贞的律师表示，男女双方、添翼创越工作室已经没有任何授权关系，以后请所有唱片、版权公司，以及所有音乐串流平台，若想使用陈绮贞的作品或取得作品授权，应直接找陈绮贞。