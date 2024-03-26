追风者

爱奇艺 已上线

中国年代大剧。讲述1930年上海的故事，中央银行职员魏若来（王一博饰）凭借出色的工作能力，得到高级顾问沈图南（王阳饰）的赏识。然而，见证金融领域的腐败与黑暗后，魏若来陷入彷徨与苦闷，在沈近真（李沁饰）的指引下，他找到内心的光明，并与沈图南分道扬镳。在组织的安排下，魏若来和沈近真到江西参与战争，逐步成长为独当一面的金融家。

星期二特写：重启

8频道 晚上8.30

第5集。36岁的程文庆经因为吸毒、偷窃、诈骗等罪行坐牢四次。家人离他而去，唯有母亲不离不弃。他屡次重犯，看似无药可救，在母亲逝世后，痛定思痛，决定洗心革面。程文庆人生大翻转，努力工作，为慈善削发筹款，参与黄丝带义跑，还寻获新恋情。重启人生后，他是否重获家人与社会的接纳与认同？

美国正义：达拉斯的悲剧之夜

American Justice: A Tragic Night In Dallas

Eazie TV应用·Global Trekker罪案侦缉频道 晚上9.05

警察安柏盖格在下班时间，杀了手无寸铁的黑人男子博塔姆吉恩，地点就在该名男子在达拉斯的自宅，这宗案件加深了当地的种族对立，越来越多人要求伸张正义。附中文字幕。

鼠辈之名

Eazie TV应用·中国电影频道 晚上9.50

主演：洪卫、郜玄铭、胡子程、徐明哲。讲述单亲家庭背景的黄晓峰虽然弱小，但他却执着追梦，努力想打一场专业的武术比赛。

鬼修女II The Nun II

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.30

剧情承接第一集近四年之后，时间设定在1956年。讲述艾琳修女的好友莫里斯在法国寄宿学校担任杂工，却突然被鬼修女附身，学校受到暗黑力量的袭击。在经过一场恐怖事件后，艾琳修女赶往调查事件的真相，与恶魔修女瓦拉克再次正面对决。

十万火急

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：刘青云、李若彤、方中信，讲述香港勇敢的消防员无惧冲天大火，肩负救灾扶危的重任，甚至舍身救人。但他们脱下制服后，是否仍同样勇敢地面对自身的难题呢？