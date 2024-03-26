日团Ballistik Boyz赴泰训练半年 炎热蚊子最困扰

日团Ballistik Boyz from Exile Tribe（简称“Ballistik Boyz”）在泰国训练半年，没被繁重的训练难倒，反而被当地的天气和蚊子困扰。

Ballistik Boy是日本天团放浪兄弟（Exile）团长五十岚广行（Hiro）创立的LDH娱乐公司旗下的7人男团。他们2019年5月22日以同名专辑“Ballistik Boyz”出道，首张专辑曾在日本专辑公信榜（Oricon Weekly Album Charts）荣获第一。团体音乐风格包含R&B、嘻哈、Rap等元素， “Ding Ding Dong”“Animal”“All I Ever Wanted”皆是代表曲目。

Ballistik Boyz在2022年9月曾前往泰国进行半年的深度训练，被问在泰国时感受到的文化差异，成员们思考后回：“交通！还有天气最不同，泰国真的很热，而且还有很多蚊子哈哈。”在泰国有不少辣食，成员砂田将宏（Masa）对此还说：“我本来完全吃不了辣，但在泰国生活过后我就习惯了。”

Ballistik Boyz曾前往泰国半年深造，目前也活跃于泰国。（取自Ballistik Boyz官方X）

日本LDH娱乐公司携手泰国High Cloud娱乐公司共同推动日泰交流，Ballistik Boyz团员和泰国艺人合作，在当地接受歌舞训练及参与各种音乐活动。在泰训练半年，他们旅居的生活点滴也被拍成实境节目“New School Breakin’”，已在YouTube上播放。

从电影和书籍学爱情

Ballistik Boyz今年2月发布第三张专辑 “Back & Forth”，主打曲“In my Head”由成员们亲自执笔，讲述一段布满荆棘的爱情故事。被问是否根据自己的经验写词，成员们说：“并不是亲身经验，但我们从不同的电影和书籍中汲取灵感。我们写词的时候会想象电影中的情节，再加上现有的情歌，我们听了过后，把其中的感情消化并写出这首歌曲。”

谈起拍摄MV的趣事，奥田力也（Ricky）说：“因为我是第一个拍摄的，所以凌晨两点就起床了。当时外头还是一片漆黑。”砂田将宏笑说自己是习惯早起的人，所以没什么问题，不过深堀未来（Miku）和奥田力也则是 “夜猫子”，所以需要早起时很困难。

Ballistik Boyz 去年（2023年）曾来新宣传新歌。（取自Ballistik Boyz官方X）

其中一首歌“N.E.X.T.”由松井利树（Riki）、深堀未来和奥田力也在泰国制作，砂田将宏说：“当时我们在泰国，觉得和粉丝见面挺困难的。比如我们在泰国的时候，就见不到日本的粉丝；在日本就见不到泰国的粉丝。所以这种微妙的孤独感，加上我们对音乐的梦想，就写成了这首歌曲。”

Ballistik Boyz 去年（2023年）曾来新宣传新歌，谈起新加坡的印象，成员们兴奋地说：“我们当时去了夜间动物园，还参观了Meta和谷歌公司。”忆起美食，他们最喜欢新加坡的沙爹和海南鸡饭，希望能够再次来到新加坡。