赵丽颖连写三错别字被狠嘲文盲 学历再引热议

（北京讯）36岁的赵丽颖凭张艺谋导演的贺岁档电影《第二十条》成为“谋女郎”，电影叫好叫座，让她登上电影顶流，并展现更高层次的演技及鲜见的面貌。早前在香港举行的第17届亚洲电影大奖上，她更亲身出席，领取“AFA新世代奖”。

赵丽颖上周起频密于微博宣传热播新剧《与凤行》，其流量也很高，本来又添一桩喜事。不料，她先后发表多条微博，短短几十个字里便接连出现错别字，被嘲转型归来仍旧是“文盲”，网民反应甚大。

赵丽颖上周分享几张照片，其中一张比出爱心，并写上“再看沈璃了吗？送您三颗心”，沈璃就是她在《与》主演的女主名字，她将“在看”写成了“再看”。

接着她于另一条微博上分享两张剧照，又将“师父”写成“师傅”，令剧情里授业师父与角色的师徒关系出现歧义。另外一个手写的“感动”二字，其中的“感”写漏一撇，令网民大为摇头。

最后她在分享《与凤行》的幕后花絮照时，写上“欢迎来灵届，请你们吃火锅、冰棍儿糖莲子”，将“灵界”写成“灵届”，一周几度出现错别字，引发网民围攻。

有网民形容她为“文盲”，失望地说她从影以后渐渐转型为实力派演员，但文化水平却仍然毫无进步。赵丽颖的学历再度被搬上台面热议。出身河北廊坊市农村的她，于廊坊市电子信息工程学校中专毕业后，因家庭经济条件限制而被迫放弃投考空姐的机会。仅有相等高中学历的她，19岁时参加选秀出道，同年开始参演电视剧，及后跨界成为电影演员，并从2010年起成为影剧女主角，渐渐做到今天的顶流位置。