姜大卫罕见亲揭与狄龙多年恩怨关系

（香港讯）76岁的姜大卫最近接受港媒《香港01》专访，畅谈70年的精彩演艺人生，以及与太太李琳琳长达半世纪的爱情故事，也罕见地揭露与狄龙的关系。两人同为昔日的“邵氏双侠”，在上世纪凭武侠片爆红，地位不相伯仲，为何如今“道不同，不相为谋”？

在2021年的TVB电视《万千星辉颁奖典礼》中，姜大卫获颁“万千光辉演艺大奖”，就是由哥哥秦沛和狄龙颁奖。姜大卫和狄龙当年感情要好，好到有“狄不离姜、姜不离狄”的说法，后来传出二人关系决裂，原因多年来众说纷纭。

盛传二人在1975年拍摄电影《倾国倾城》时因戏份问题埋下心结，后来又传过他们曾在片场大打出手；又传导火线是恩师导演张彻去世，人在北京拍戏的狄龙，派儿子谭俊彦代表出席葬礼，此举令姜大卫非常愤怒。

姜大卫：和狄龙没打架没吵架没讲话

对于与狄龙的关系，姜大卫这回受访时抛出三个字“道不同”，且罕有地回应：“我们没有打架，没有吵架，没有跟对方讲话，什么都没有。（外面说的）都是传言。只是大家慢慢长大之后，看法和想法都不一样了，对这一行、对自己、对别人等各方面，大家看法不一样了！好难讲可不可惜，大家各走各路吧。有的场合会见到，见到面就哈罗咯。”

问到是否气狄龙当年没有出席恩师的丧礼，姜大卫直言：“这件事很难讲，是他自己的心（意）罢了，我气不了他的，是他觉得应该怎样嘛，我没得讲，我不会生气的。”

至于在《万千星辉颁奖典礼2021》当晚，狄龙现身为他颁奖，姜大卫坦言事前不知道，是去到会场才知。“他颁奖给我、我大哥颁奖给我，有什么所谓呢？这是我的奖，没事的。我觉得不需要很介意，不然怎样？不拿呀？不要呀？拿我的人不是很坏？都20年前的事了，想想都费事。”

姜大卫又说：“老实讲，大家再合作的机会就很渺茫……大家（到了这个年纪）都不知道几时走，不需要再去想那些事。”

姜大卫赞狄龙儿子暂时比自己儿子厉害

两人的儿子都继承父业，姜大卫还与谭俊彦有过不少合作，他觉得没问题，谭俊彦也称呼他“uncle”。外界将两位星二代比较，谭俊彦已贵为视帝，姜卓文才刚起步，姜大卫直言：“狄龙的儿子是聪明的，比我儿子厉害，但现在而已嘛，（未来）不知道的！这种事不需要比较，也不必跟人比较，做自己就得了。”

姜大卫也承认“爸爸是姜大卫”对儿子来说是压力，承认光环下成长压力大，“所以星二代不容易做。之前有人讲过，说你是姜大卫儿子，真要做到120分才行。”

姜大卫的女婿是曹永廉，两人的关系也受关注。他曾在节目上说女儿嫁给“这样的人”来形容对方，对此姜大卫解释说：“那次只是讲话讲快了，我的意思是说将女交给一个这样的人。因为我起初不认识他，不知他是一个怎样的人，要慢慢才知道曹永廉原来是一个很顾家的男人。”还给对方打了90分。

他还赞女婿对他很尊敬，喜欢买菜，整天要他去他家吃饭，还说最好每个礼拜都去，“这方面他跟我挺像的，所以挺投契的。”