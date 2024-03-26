新加坡人多“势利又自以为是” 马国演员言论惹议

（吉隆坡讯）据马来西亚媒体报道，该国演员Ronny Chieng（钱信伊）称，新加坡只不过是一个充满“凯伦”（Karen）——势利又自以为是者的小岛，引起争议。

钱信伊是在Instagram社媒上发布限时动态，称新加坡人没有世界观，却又幻想自己是主角。他也说，除了已故的新加坡建国总理李光耀，聆听任何新加坡人谈论时事都是错误的选择。

他的原句是：“新加坡只不过是一个充满“凯伦”的小岛国，他们患有主角综合佂，认为自己拥有所有答案，尽管看待世界的视角为零。”不过，他在结语赞扬新加坡的辣椒螃蟹“味道很棒”。”

钱信伊在社媒发表对新加坡人的言论，引起争议。（Instagram截图）

“凯伦”一词的用法，起初主要是形容美国中层阶级白人女性的种族主义和偏执行为。

38岁的钱信伊出生于新山，曾在新加坡先驱中学、先驱初级学院就读，之后到澳大利亚念大学。

他2016年的脱口秀表演，引起好莱坞关注，之后更打入好莱坞发展。他主要是参与电视喜剧演出，也参演过超过十部电影，包括《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）、《哥吉拉大战金刚》（Godzilla vs. Kong），以及最新的《功夫熊猫4》（Kung Fu Panda 4）。

《联合早报》记者在他的Instagrm账号发现他有不少明星追随者，从外地的克里斯帕拉特（Chris Pratt）、Dwayne Johnson（巨石强森）、陈法拉、吴彦祖、杨紫琼、杨雁雁，到新加坡的曹国辉、方展发、洪爱玲、立威廉、庄米雪、陈罗密欧、陈泂江等都有。