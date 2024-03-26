演歌天后追思会AI重现声音 网：与好友邓丽君重聚了

（东京讯）日本演歌天后八代亚纪（Aki Yashiro）去年底病逝，享年73岁，星期二（26日）举办追思会，引来资深歌手小林幸子、五木宏、山本让二、陈美龄等多位名人，以及1000名业界相关人士、2000名歌迷出席致哀。现场播放用AI生成的声音，宛如她本人向大家道别。

八代亚纪去年9月因罹患胶原病停工治疗，今年1月8日其官网公布她已于去年12月30日，因急性间质性肺炎过世，震惊演艺圈。她的追思会以演唱会形式举行，地点在一间专门学校的礼堂，原因是她曾和该校想发展音乐志向的学生讨论一起开演唱会。学生借参与制作这场追思会实现约定，也呼应她生前渴望复出的心愿，舞台上挂着她的巨幅遗照，乐队现场配合她留下的音档，演奏《舟呗》、《爱的终点站》共20首经典歌曲。

演出空档听见她诉说着：“去年底非常遗憾的是，我漫长的歌手人生画下了休止符。各位朋友们，八代亚纪很幸福喔，谢谢大家，拜拜。”声音用AI生成。

八代亚纪曾与邓丽君。

临终前不忘表达感谢人格获赞

五木宏形容八代亚纪既像是妹妹又像是同志，自己现在终于接受她已离开的现实，感到很寂寥，“我想对她说一声辛苦了，我会继续歌唱，请她在天上守护我。”小林幸子则泣诉无法接受挚友过世的事实，边说边拭泪：“我们不知道多少次一起工作、吃饭，还有一起哭过笑过，她从来不生气，是个怕寂寞的人……她为我画的肖像是我的宝物，如今成为她的遗物，我好想再见她一面。”

八代亚纪于2023年9月身体不适就医后，发现罹患抗MDA5抗体阳性的皮肌炎。此疾病为自体免疫疾病胶原病的一种。同时还併发间质性肺炎，她全面停止工作住院疗养。尽管她积极接受治疗，仍因身体状况突然恶化辞世。

经纪公司指出，八代亚纪在病痛时，不忘对医疗人员和身边的人表达感谢，直到人生的最后一刻，依然展现出她的人格魅力。

全盛期总销量曾是女歌手之冠

八代亚纪自1971年出道，1973年推出作品《泪恋》走红，首度在红白歌唱大赛登场。她于1980年推出的名曲《雨之慕情》获得日本唱片大奖，该歌曲曾被邓丽君翻唱成《雨中的点点滴滴》、台语天后黄乙玲翻唱成《小雨小雨》。她的另一首《泪水的恋情》则被邓丽君改编为《甜蜜的小雨》翻唱。

在全盛时期，八代亚纪的所有歌曲都大受欢迎，总销量是女歌手中最高的。专辑方面，她的专辑销量在演歌歌手中排名第四，仅次于冰川清志、五木宏、森进一。

八代亚纪和邓丽君是好友，曾在自己的演唱会上以中日语献唱《空港》，缅怀邓丽君。怀念她的网民说，如今两个好友终于可以在泉下相会了。