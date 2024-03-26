范冰冰致谢人脉 引弟弟粉丝怒批：有这样做姐的？

范冰冰日前接受专访时，谈到经历逃税风波时的心境，提到有不少人没办法直接帮助她，却转往帮助她同样是明星的弟弟范丞丞。怎料，这个说词让范丞丞粉丝反弹，认为会让范丞丞难逃“靠姐”标签，不过却也让范冰冰粉丝和其他网民回击“本来就靠姐！”

范冰冰接受媒体《导筒》专访时，谈到中国演艺事业全面停摆时的心情，除了说身边好友不离不弃让她很感动外，也谈到“我的演艺圈人缘蛮好的，其实大家都想帮我，但有些能力有限或者受限，他们会觉得‘没事，帮不了范冰冰，可以帮她弟弟范丞丞’”。

她也说，弟弟本身个性也讨喜，因此会让人想照顾他，给他一些好的机会。

范丞丞是范冰冰父母老来得子，姐弟两人相差19岁，过去曾因为两人年龄差距太大，一度让外界以为是范冰冰的私生子。姐弟两人关系很好，怎料这次报道，却引发范丞丞粉丝不满，认为这样说只会把范丞丞“靠姐”标签贴得更牢，会成为他事业上的污点，纷纷在微博发文怒批“这是一位姐姐该说的话吗？”但这却让支持范冰冰的网民不满反击，范丞丞参加选秀节目时，就是以“范冰冰弟弟”头衔获得关注。

双方引发激烈讨论，不少网民认为“弟弟不就是靠着姐姐才打开知名度的吗……现在翻脸不认人了”、“没他姐他当时能高位出道？”、“真以为没有冰冰积累的这么多年人脉资源，她弟弟能火啊”。