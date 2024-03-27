3月27日、28日热播站

我们的翻译官

佳乐台（新电信Ch502） 晚上10.00

翻译界女神林西（宋茜饰）重逢前任男友肖一成（陈星旭饰）。八年前，林西为完成母亲未完成的梦想，忍痛和肖一成分手。林西现在是华声最年轻的首席口译专家，而肖一成是语译的首席技术官。为拿下合同，林西开始与肖一成“周旋”，两人的感情重新被点燃，最终有情人终成眷属，实现“为国发声”的梦想。

开着餐车趴趴走

8频道 晚上8.00

文冬，肥沃的农业之地。主持人王禄江、郭坤耀和厨师李尚滨在武吉丁宜体验田园露营、寻找文冬姜和网纹蜜瓜。接着他们参观大象保育中心，并在议员李政贤引路下，品尝文冬的广西酿豆腐。这一站，改以义卖形式交流美食，为大象保育中心筹款。

东山再起2（首播）

Ｕ频道 晚上9.00

全球与国内经济因冠病疫情的冲击而陷入低迷困局，节目走入各个领域、企业、家庭，了解不同阶层的失业群体及雇主如何应对危机、调整自我、掌握新技能，用正面心态走出疫情的重创，东山再起。

圣约之外：摩西的故事

Testament: The Story of Moses

Netflix 27日上线

共三集的史诗剧，Charles Dance、Clarke Peters及Avi Azulay主演。讲述摩西的崛起之路：从被放逐者、杀人犯到先知和希伯来人的解放者。从尼罗河沿岸到西奈山再到红海，这部剧将扣人心弦的纪录片和专家访谈无缝地交织在一起，揭示摩西追求救赎的内心历程。

上班族杀手

Hitman From Today

Eazie TV应用·GEM 晚上8.45

主演：相叶雅纪、山本舞香。稻叶十吉过着双重生活，为了保护家人不被杀害，身为普通上班族的他，得同时化身为杀手 “重吉“。日语播出，附中文字幕。

赌城大亨II之至尊无敌 Casino Tycoon II

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：刘德华、李嘉欣、邱淑贞、万梓良、刘兆铭。讲述贺新花20年成功建立赌业王国，但同伴不甘屈居其下，设局争夺赌业控制权。另一方面，傅震为贺新旧情人的儿子，以为父亲被贺新所杀，处心积虑安排报仇大计。胆识过人的贺新面对各样的威胁，绝不坐以待毙。

地球上的一年

A Year On Planet Earth

Ｕ频道 28日晚上9.00

自然纪录片，在60多个不同地点拍摄，取材于全球各角落最引人入胜的戏剧性故事，采用卫星视角，记录多种具超凡魅力的动物，包括非洲象、北极熊、黑边鳍真鲨、花栗鼠、棕熊、猎豹、棱皮龟、大熊猫、斑马等，见证四季带给它们的改变，经历独一无二的全年之旅。

奥勒冈小径 Organ Trail

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 28日晚上11.00

1870年代蒙大拿州的冬天，嗜血的盗贼在险恶的奥勒冈小径上威吓一个家庭，作为幸存者的Abigale Archer得与杀害父母和兄弟的歹徒斗争，为生存而战，同时找回家里的马。