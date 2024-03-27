《尸杀列车》延尚昊打造“理性寄生兽” 与人类共存

人类生存再次面临前所未有的危机，不明寄生兽能够控制人类大脑来增强自己。

全少妮（Jeon So-nee）和具教焕（Koo Kyo-hwan）携手带来惊悚动作剧《寄生兽：灰色部队》。该剧3月26日上午在韩国举办记者会，《联合早报》受邀线上参与。

《寄》由电影《尸杀列车》导演延尚昊（Yeon Sang-ho）和电视剧《纸房子：韩国篇》编剧刘勇在（Ryu Yong-jae）共同打造。剧中广泛使用电脑特效展现寄生兽的镜头，记者会首次曝光制作特效的花絮，延尚昊说自己是原作的粉丝，在设计特效时为了让寄生兽看起来更真实，花了不少心思。

延尚昊（中）为了让寄生兽看起来更真实，在设计特效时花了不少心思。（Netflix提供）

首次拍摄特效戏的全少妮说：“这是个全新的体验，虽然导演一直在帮我，但我不知道最后的效果会是怎么样，所以挺有挑战性的。而且不少动作戏要依靠想象力完成，感觉是场孤独的战斗。”

《寄生兽：灰色部队》改编自日漫，但视角聚焦在韩国所发生的事件。故事讲述全球出现未知寄生兽，他们通过控制人类大脑，来增强自身的实力，进而威胁人类，为了反击寄生兽，人类成立了灰色部队。试图入侵郑秀仁（全少妮饰）大脑的寄生兽在她临死前饶了她一命，自此郑秀仁与寄生兽开始了共存关系。人类与寄生兽开始了激烈的战斗，非人非寄生兽的郑秀仁则陷入了一系列危险事件中。

全少妮一人分饰两角

除了首次尝试特效戏，全少妮也挑战一人分饰两角——人类郑秀仁和附身的寄生兽，她说：“我在思考如何饰演这两个角色时，首先考虑的是她们的声线。在拍摄前，我和导演讨论并录了不同的声线。他给我不少建议，我们后来才找到最适合的。

全少妮挑战一人分饰两角——人类郑秀仁和附身的寄生兽。 （Netflix提供）

延尚昊解释：“秀仁应该是很感性的人，寄生兽则是理性的。所以我觉得寄生兽更适合冷静、没感情的声线。但秀仁是人类，所以声线应更有感情。我想把两个生物如何学会共存的过程展现出来，这也是这部剧的主旨。”

具教焕多动作戏

以韩剧《DP：逃兵追缉令》走红的具教焕这回饰演前帮派成员薛康宇，他在逃到家乡时发现妹妹失踪。在寻找妹妹行踪时遇上郑秀仁，从而加入调查寄生兽的队伍。具教焕介绍角色时说：“薛康宇一直在逃避，他回家乡也是为了逃避，但遇到秀仁后才懂得如何面对问题。”

具教焕有不少动作戏，须确保自己有充足的体力。 （Netflix提供）

分享拍摄经验时，具教焕说：“全少妮常和绿布景打交道，但我的戏份大多是动作戏，所以一定要确保不被累垮。因为我须要花费很多体力，所以我得保证吃好、休息好，当然还有自身的安全，哈哈。”

李贞贤产后提哑铃增肌

李贞贤（Lee Jung-hyun）饰演因寄生兽失去丈夫的灰色部队队长，她在记者会透露，她生子三个月后便加入剧组，然而角色常常需要手持5公斤重的步枪，“当时我需要增肌，所以常备着3公斤的哑铃，需要提步枪时就会做一些手臂运动，之后提枪时才轻松一些。”

李贞贤饰演因寄生兽失去丈夫的灰色部队队长 。 （Netflix提供）

李贞贤曾出演延尚昊的电影《尸杀列车2：半岛》。延尚昊在编写《寄》剧本时便找她谈角色，但她当时不想延迟怀孕计划而有些犹豫，她说：“导演会发短信问我怀孕了没，之后怀孕的时候，他是我最先通知的几人之一，然后他告诉我他会完成剩下的剧本，还笑说拍摄时间正好配合生产日期。但这纯粹是巧合，不是特意配合的。”

《寄生兽：灰色部队》共六集，将在2024年4月5日于Netflix全集上线。