韩团T-ara前成员雅凛试图轻生 送院后尚未恢复意识

（首尔讯）韩国女团T-ara的29岁前成员雅凛（Lee Areum）2023年底传出婚变，正在和男方打离婚官司，日前并指控男方虐待两个儿子。星期三（3月27日）传出她留下类似遗书的信息后试图轻生，虽然被紧急送医治疗，目前尚未恢复意识。

韩体报道，雅凛27日深夜企图轻生被紧急送往医院，友人透露“她留下很像遗书的信息后就试图轻生，虽然现在已经被送到医院治疗，但还没有恢复意识”。

雅凛和大两岁企业家金英杰结婚四年，育有两子，两人2023年婚变，她日前在IG透露与儿子面谈时听到令人震惊的事，指控金男虐童，“动不动就把不到1岁的小孩往床上丢，5岁的大儿子在金先生与他母亲睡觉时，如果太吵的话，就会被打被推，赶出家门。还有把小孩当成泄愤的对象，不仅往孩子的嘴里吐口水，还会在孩子的脸上撒尿，朝长子脸上大便”，并附上小朋友脚趾伤势照、全身淤青的证据，痛批“这是人做的事吗”。

她坦言婚后常被金男家暴，为了孩子没有公开，现在连孩子都受害，她不会再慈悲原谅对方，自己已把两个儿子接回家，“我会为了孩子们而活，守护孩子们好好奋战”。不料27日却爆出她试图轻生，韩媒报道，雅凛做出极端的选择可能是因为离婚诉讼以及手机遭黑客入侵而被勒索金钱带来不少压力。

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■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019