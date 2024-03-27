娱乐吃瓜：身形胖瘦都惹议 大尺码女星的“缩水”历程

近来，先有贾玲为电影《热辣滚烫》甩肉50公斤，后有“香港贾玲”陈嘉佳暴瘦69公斤。如果把前两年瘦下来的英国歌手Adele（阿黛尔）、美国演员Rebel Wilson（蕾蓓尔威尔森）都算进来，“大尺码女星”纷纷朝“细微化”发展，似乎是近年一大现象。

世俗的审美标准，重“轻”（瘦）却轻“重”（胖），身为明星，被要求身材清瘦健美，更得面对压力。但事实证明，贾玲、Adele、Rebel Wilson、陈嘉佳在身形偏大之时，仍能凭才华受到观众欢迎，无需靠“少吃一碗饭”来保住饭碗。只是，在人们越来越注重健康的时代，减重目标落在健康而非单单为了颜值。

要注意的是，女星选择瘦身，成功的话容易吸引大量关注，引起仿效，但实际情况视每个人身体状况而异，在行动之前最好还是咨询医生或营养师的专业意见，以免危害健康。

此外，女星不减重，有时身形会被嘲讽，但瘦身后仍可能引来负评，比如贾玲就被认为变瘦令她陷入了刻板美学，真让人心疼她们的为难。一起来看看这几名近年成功瘦身女星的心路历程吧。

陈嘉佳：减重是为了不想比母亲早死

陈嘉佳（右）与母亲合照。（取自艺人Instagram）

陈嘉佳当年获王祖蓝赏识，参演剧集《老表，你好嘢！》，凭剧中角色爆红，更多了“细细粒”的外号。王祖蓝重返TVB担任首席创意官时，她再获重用，参与综艺和剧集。之后她和王祖蓝先后离开TVB，主要在中国大陆当吃播主，有好几年一直在“减与不减”之间来回游走。在冠病疫情期间，她曾自曝看到电视有一款瘦身中药广告，以为不用节食，不用运动，单靠调理身体就可轻松在一个月内减掉五公斤体重。结果她付了600元买回家试，最后发现自己被骗了。

陈嘉佳因工作关系，经常直播大饮大食，并留下名言“（我）不是在吃，就是在去吃的路上”，并在抖音有过百万粉丝，人气不低。为了吸引更多观众收看及下单，身形圆润的她出尽法宝，试过现场吞花胶，一天吃九餐，令体重狂飙。她每晚吸引逾一万人观看直播，带货战绩每晚可达70万新元上下，但赚得盘满钵满背后不无血泪。

陈嘉佳甩掉69公斤重量后，人变轻盈了。（取自艺人Instagram）

身为香港数一数二“重量级”女艺人的她，其实爸爸那边的亲戚都有家族肥胖和糖尿史，家人们的体重都在90公斤以上。她说自己六个月大时已经可以吃三碗粥，吃完就吐，吐完再吃，是天生大胃王。她长大后也因此罹患糖尿病。

不过体重最高峰达128公斤的她，今年初突然减重成功，瘦成69公斤，还说目标是减到60公斤。她开心笑说，她现在的体重比小学六年级的时候还轻盈。港媒更说她瘦到撞脸前港姐冠军李珊珊。38岁的她公开突然决心瘦身的原因说，一来是她签了王祖蓝的经纪公司后，被送去参加减肥营，虽然没瘦到，却领悟到健康的重要性。二来，她家里没人，为了照顾70岁的母亲，她知道自己不能病倒。于是她去报读了营养师课程。将学习到的心得整理成瘦身秘笈。尽管瘦身有成，还是有网民质疑真确性，怀疑她可能是靠打针或抽脂减肥。

Rebel Wilson：减重以便生产健康卵子

Rebel Wilson瘦身前后对比。（互联网）

陈嘉佳和许多喜剧艺人一样，因身形多肉而搞笑、扮可爱吸引粉丝，“肥胖”对他们来说有时是吸引粉丝的“工具”。在好莱坞发展的澳大利亚女星Rebel Wilson曾凭电影《歌喉赞》（Pitch Perfect）系列而获高人气，也是“大尺码”美女的代表。

44岁的她在两年前疫情结束后，甩肉36公斤，彻底颠覆以往形象。原来她在2020年冠病疫情暴发时，就宣布把那年定为自己的“健康年”，透过持续的运动训练、健康饮食，甚至改变思维，来达到目标。这个念头始于2019年她决定冻卵时，由于她患有多囊性卵巢症候群，生育能力和自然分娩的可能性都受影响，因此医生建议她减重以生产健康的卵子。

她起初觉得医生的建议没有礼貌，但考虑后觉得有道理，决定减掉身上多余的体重。她要求自己选择更健康、均衡的食物，并减少情绪性进食，同时也将进食量减少。

她曾经听信一些制片鼓励她保持肥胖的话，说她演红的《歌喉赞》角色胖艾美（Fat Amy）的人设是她性格的一部分。但她想清楚后恍然大悟：“胖艾美只是我在银幕上的角色形象，并不是我想要的生活。”因此毅然告别过去的自己。

Adele：减重健身减掉焦虑

Adele瘦身后引起热议。（互联网）

喜剧演员保持大尺码身形未必会影响工作，但歌手就不同了，尤其是女歌手，面临的压力可能更大。尽管Adele出道时，身材偏大阻止不了她取得傲人的唱片销量佳绩，但艺人感受到的心理压力是无形的。早在2020年早期，她已经开始瘦身，减掉了大约45公斤，接着开始健身。她透露：“我意识到在健身的时候，没有任何焦虑。这从来不是为了减重，我想：如果我能让自己的身体强壮有力，而且我能感受到、看到这一点，那么也许我能让自己的情感、心理也变得强健。”

就像贾玲一样，胖瘦都有人议论，Adele成功瘦身，吸引赞美的同时也引发一些负面评价：“你变太瘦了”、“我还是想念从前的你”，甚至有人担忧她是不是身体或心理出了问题。她不得不回应：“我的身材在我的整个职业生涯中都在被物化，不只是现在，我理解为什么（身材变化）让一些人震惊……我理解为什么有些女性尤其感到被伤害，外形上我代表了许多女性。但是我依然是那个我。这整件事最糟糕的地方是，最残酷的对话是别的女性发出的、评论我身体的言论，对此我很失望，这伤害了我的感情。”