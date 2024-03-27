66岁恬妞谈母女情：女儿比我成熟

66岁资深女星恬妞接受《新明日报》专访，畅谈母女情：“女儿比我成熟！”

“我与女儿相处的方式就是相敬如宾，彼此互相尊重，任何事都能沟通，双方都给对方很大的自由。”

恬妞自嘲与38岁女儿朱晓彤（现已改名朱宇丰）生活上的相处，就像戏剧《少年英雄方世玉》一般，她是“苗翠花”，女儿就是“方世玉”，“我们不争执，很开心，很多时候我反而觉得自己比女儿幼稚，她比我成熟稳重很多，反而我就像你们新加坡人形容的那句‘眼睛贴Stamp’（双眼被蒙蔽）啦，人和事都看不清，哈哈哈！”

现年66岁的恬妞应电影《出租家人》接受《新明日报》独家专访，对任何人与事都能侃侃而谈，即使像提到前夫万梓良，都没有丝毫回避，态度真挚友善，诚意满满。

在演艺圈，恬妞属于年少得志类型，早在1978年就凭《蒂蒂日记》荣获第15届金马奖最佳女主角殊荣，当年，她芳龄20岁。

笑谈许多狮城“第一次”

她忆述：“我第一次登台、第一次唱歌，就是在新加坡，那是慈善表演，当年经常来新，19岁在东尼机构录制了人生第一张专辑《我骑着一部单车》，当年非常受欢迎喔，很多新加坡人都能哼上几句，非常感谢新加坡让我创造出演戏之外，另一个小小的成绩。新加坡人很长情，对我的爱不曾改变，只是我已很久没来新，真抱歉。”

据悉，恬妞于1979年和1980年连续两年春节档都在本地的万金夜总会登台，还与王沙叔接下台缘。

她直言不爱旅游，出国都为工作，翻查资料，1994年，恬妞曾来新演出《天师锺馗之杨贵妃》演绎“杨玉环”，1996年又来新参演本地剧《缘来是你》，与狮城结缘挺深。

恬妞接腔：“所以新加坡快点来找我拍戏、演唱，我就飞去哦！开玩笑的。”

感谢老天目前仍单身

问起感情，恬妞大笑表示，“感谢老天，我仍是单身，非常享受单身的乐趣，快乐而自在，呵呵，你问我会不会找个伴照顾自己？当然不会！我把自己照顾得都不知道有多好，找一个男人，我反而要连对方一起照顾，没必要！浪费力气！”

恬妞声言：“我也不需要租男朋友或老公，如果真要租，那就‘租’一个老板吧！能出钱完成我的梦想，请我一年拍一部戏，或为我开演唱会，我多渴望能开演唱会啊！哈哈哈。”

经历两次婚姻失败，被问再见到当年放话“三个人一条命”的前夫万梓良会否打招呼，她语气坦荡：“为什么不（打招呼）呢？又不是仇人。”

她叹缘分这事很奇妙，有缘一秒可见，没缘就再也见不到了。

《出租家人》演绎让人感动

在《出租家人》饰演“芳芳阿姨”的她，交出了令人满心感动的演绎。

她表示“出租家人”这行业可帮人也可害人，毕竟是用钱买回来的感情，她感谢对手曾志伟牵线，角色有得发挥，她叹说：“演员一生都在等待一个好角色，其实并不容易，而我终于等到了！”她数尽《出》片的好：幽默温情、笑中带泪，绝不仅是搞笑。

恬妞提到曾志伟对《出》的用心，同时参与编剧和监制，片中令人动情的情节，曾志伟有份参与设计，尤其是告别式上与爱妻对话，真会令观众哭得一塌糊涂！

《出租家人》已订于星期四（28日）放映。

冻龄秘诀？活得简单 脑袋不复杂

尽管年过60，但恬妞皮肤滑溜、除了身材略为发福，五官与年轻时差距不大，她被问起“冻龄”笑说：“我就是没有保养！”

恬妞透露生活正常、无夜生活，人活得简单，就会像小孩一样，脑里单纯、净化、丝毫不复杂，“我脑里不装从前的东西，无论好或不好，都忘了吧，回忆从前会很痛苦，我的目标是现在，脑里会装的只是剧本，还有登台演唱的歌词。

“你也知道我几岁啦！但我真的越来越像小孩，想什么就做什么，一切发自内心。”

恬妞怎么看整形回春？

“男女都一样，我觉得修心比修图更重要，先修心吧，修得善心，人就会漂亮，因为相由心生。”