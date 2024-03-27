陈欣淇爆拍吻戏 张智扬嘴飘峇拉煎味

拍浪漫之吻，女星陈欣淇带笑爆出，Ah Boy Tosh张智扬要当接吻鱼，却满嘴椰浆饭加峇拉煎的味道！

接吻戏需要酝酿浪漫氛围，张智扬被揶揄如此“重口味”，他顿时有点尴尬地说：“我忘了要接吻！”

张智扬与陈欣淇在任锦添掌镜的国产新片《好好说再见》中，分别饰演“男护士”与“女义工”，拍接吻戏当晚，为了营造美感，接吻时频频迁就角度，NG了四五次，“吻”了约一小时。

接吻前需要做什么准备？陈欣淇笑说“我一定会刷牙”，张智扬因担心满嘴峇拉煎椰浆味“飘”入女对手口中，临场嚼了喉糖。

《好》中的陈欣淇因患癌时日无多，但张智扬无怨无悔地陪伴她走下去，张智扬表示现实中他也会那么做。“如果因为爱人患病就逃跑，这样的男人太卑鄙，我不想做让自己终生都会后悔的事。”

陈欣淇同意：“如果爱人癌患，我会要求办一场婚礼！”她认为爱不应受生死局限。

私下提感情，两人都表示“随缘”，张智扬声言：“我觉得不需要因家人或社会的压力去赶（婚姻）。”

接吻与结婚戏或是《好好说再见》难得的撒糖情节，《好》全片围绕的是死亡氛围，影片以临终病患及慈怀疗护（palliative care）为主题，星期二（3月26日）中午在必麒麟街（Pickering Street）大东方人寿保险总部举行记者会。

《好》透过三名癌症病患，凸显理想、爱情、亲情与承诺，在“生命终止”前闪耀出人性的光辉。

记者问导演任锦添，为何碰触一般人最忌讳的死亡议题，可曾考虑市场与卖点？任导感性地说：“死亡是每个人的必经之路，人总是要有遗憾才能提升自己，《好》希望拍出欢笑、美好与感动，我当然也知道题材未必符合市场需求，至于票房，就平常心吧。”

《好好说再见》已定于星期四（28日）本地放映。

杨世彬包勋评 戏中祖孙情催泪

慈母去世不曾哭泣，杨世彬感叹：“亲人在世时，对他们好一点！”

《好》中最催泪的是资深男星杨世彬与孙子包勋评这对“祖孙”情，两人片中对白很少，但演来特别揪心。

资深男星杨世彬似乎是“病患专业户”，演绎“病人”角色不下10次，他举手投足都是戏，充分体现“无声胜有声”的境界。现实中，由于儿子迟婚，杨的孙子仅六岁及八岁，他连骂孙子都会心疼掉泪，但提起慈母去世时，他不曾落泪，说：“她解脱，我也解脱了。

“母亲生前想看的戏，想吃的食物，我都一一做到了，人总是要走的，对方在世时，要对他们好一点，不要等走了才办什么风光大葬。”

包勋评为了在《好》中当一名瘾君子，特别增重七公斤，易胖体质的他一个月就能“发胀”，片中，他因吸毒出来无法面对社会，割腕自杀，现实中，包勋评曾因酒驾被控、经历坐牢、出狱，再重新出发，很努力通过演技与能力展现自己。

问他，可曾闪过自毁的想法？包勋评表示没有，“自毁留给家人与朋友的伤害太大，我算是乐观的人，感恩身边亲人与朋友都陪伴着我渡过难关。”

来不及见外婆最后一面 陈邦鋆感遗憾

陈邦鋆饰演癌童父亲，在现实中，育有两名子女的他很容易代入角色。他感叹自己对家人不够关心，忆述当年外婆弥留之际，他因错失短信，来不及见到外婆最后一面的遗憾。

“小时候有被外婆照顾过三年到四年，那时很亲近，中学开始比较生疏，长大后觉得还有时间，居然没去正视外婆已经病得蛮严重的事实。”如今已后悔莫及。

在马来西亚求学的11岁童星姚羽饰演陈邦鋆患癌女儿，她特地向学校请假来新拍戏，用了约五天背下台词。

张思丽饰演姚羽的语言治疗师，事前剧组有让正规语言治疗师给她上了逾两个小时的课，这是她参演的第三部电影。

“我什么角色都想演，无论是坏女人、囚犯、毒贩、坏妈妈，或神经质反派都可以。”

她还笑言，每次只能演小三角色，至今已经累计七八次，“不然就是演富太太，或总经理等角色，我都不大喜欢。”

她也透露，之后会接拍新传媒剧集《巨舞霸》，其他演员包括陈丽贞与谢俊峰。