新歌由莫文蔚演唱 陈文华梦想成真

新加坡音乐人陈文华继《刻在我心底的名字》后，与马来西亚音乐人佳旺再次联手，创作3月28日在新加坡上映的电影《被我弄丢的你》同名主题曲。

陈文华接受《联合早报》电话访问时忆述，歌曲是在2021和22年期间所创作的，“和《刻在我心底的名字》是同样的方式，我先把副歌录完就交给他（佳旺），他去完成这首歌。”被问及这是否已成既定的合作方式，陈文华坦言，《刻》后会有这样的安排，是因为想要碰碰运气，看能不能再产出多一首‘hit song’（流行歌曲）。

“很多人要求‘可以再写一首类似《刻在我心底的名字》的歌吗？’，老实说不可能再写出另一首一模一样的歌曲，但我们希望可以再做出相同定位的歌曲。”是什么样的定位？陈文华回答：“很多人喜欢唱，可以感动很多人的歌曲。我们就是以这样的心态来创作《被我弄丢的你》。”

演唱者非莫文蔚莫属

电影《被我弄丢的你》男女主角分别为檀健次和张婧仪。（取自莫文蔚及嘉华院线IG）

陈文华说，《被我弄丢的你》完成后很幸运地被电影公司选中，“当时还不知道是由谁演唱，后来接到消息说是莫文蔚，我非常高兴，因为在听了整首歌曲后，我内心认为歌曲非她莫属，只有她能够诠释这首歌。”

受访时，陈文华的语气藏不住喜悦之情，“我一直有听她的歌，也很希望有一天能为她创作，今年终于实现了这个梦想！”

怎么如此笃定莫文蔚就是歌曲的“命定之声”？陈文华解释，歌曲的音域非常广，高高低低，再加上“莫式情歌”唱腔，为歌曲注入丰富的感情。他认为，曲子本身偏清新，但在搭上歌词和莫文蔚的声音后，歌曲的悲伤自然地流露出来。

陈文华略有感触地说：“我们的生命旅途中，有弄丢人，也有被人弄丢的经历。如果我没有犯这些错，现在的情况可能会不一样？”他希望听众听了歌曲，能够放下过去，珍惜眼前人。

自认更适合待在幕后

陈文华2021年夺下台湾金马奖最佳原创电影歌曲后，曾以歌手身份发行个人单曲。聊及近期是否会再推出新作，他表示暂无计划。“试过了才发现，当歌手须要兼顾很多东西，比方做宣传和造型等等，我对那部分比较没共鸣，我还是会不好意思，哈哈！我可能更适合待在幕后。”

但这并不意味着陈文华自此停止追逐音乐梦。除了律师的正职外，他在周末仍持续创作，最近也飞到台北参加创作营，与当地的音乐人交流。“我和佳旺最近接了一个案子，希望很快能带新作品与大家见面。”