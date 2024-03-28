租用家人 买来的幸福模样

出租家人 We Are Family (PG)

娱乐性★★★☆／艺术性★

港片《出租家人》探讨“家庭”和“家人”的定义。（邵氏机构提供）

故事

在破碎家庭长大的家聪（陈家乐饰）与单亲妈妈佩怡（周家怡饰）成立一家让顾客租用“家人”的出租公司。包租婆芳芳（恬妞饰）到出租公司租赁“老公”，阴差阳错与新加入的员工志光（曾志伟饰），成为另一名顾客的“出租父母”。四人奇妙地组成“半路家庭”，为顾客服务过程中，揭露自己深埋心中的秘密。

影评

《出租家人》让我想起日本大导是枝裕和2018年的金棕榈奖经典作《小偷家族》，同样以“半路家庭”角度切入，但在呈现方面，《小》多了对社会结构荒谬认同的深切反思，透过凑合家庭成员的日常互动，带出边缘生存者的无奈与悲情。

《出》呈现手法相对还是比较流于典型的港片模式，前半段以喜剧形式轻松介绍“出租家庭”如何成军，以及平日应付形形色色奇葩客户“需求”的搞笑；后半部则出现一连串的关系揭露和情节转折，在资深演员曾志伟和恬妞的精湛演出加持下，洒狗血催热泪，借此带出华人对“家庭”的意义和概念的思考。

当然，以大众口味接受度来说，《出》比《小》更直白简单，也更易“入口”。

价值观跟不上都市化

“半路家人”这类议题，其实是源自日本这样一个高度都市化下衍生的畸形社会形态。日本早在1989年就开始萌生“家人出租”这样的产业，提供各种所需要的亲人角色扮演，它当时的出发点是试图治疗“情感短缺和疏离”的集体脆弱心理。

日本曾拍摄一部纪录片《家人出租公司》（Rent a Family Inc.），片中的一段日本传统婚礼现场，一半以上的宾客其实是“租来的”，却营造了一场成功的庆祝会，真的新人与假的宾客，自欺欺人，却不觉得这是病态，日本社会价值观的前瞻步伐飞跃得让人震撼。

在日本的出租亲人产业，主要是希望能提供各种角色扮演服务，让顾客能用简单方便的形式重温亲情。加上日本社会独居蜗居日渐普遍，银发海啸来袭，有单亲有领养，人与人的互动关系、情感和社会期待价值也变得更多元，但整体社会价值观标准却跟不上高度都市化，为人际关系带来冲击与转变，这种不协调的“进化步伐”间接使得租赁家人的服务需求提升。

无须担责的欺诈？

租来的亲友，让你填满社会关系要求下的空洞，使得“完整家庭”这样被认可的关系得到填补，但这类附带条件（租赁涉及的金钱）换来的关系，却模糊了真假虚实的界线， 同时开启道德与信任的课题。

就像《出》里陈家乐最终被质问，他出租家人的生意模式，到底算不算是一种摆明却无须担责的欺诈买卖行为？

不过正如是枝裕和的《小》片，《出》也让这无关血缘的一家子，因各自的因缘际遇相知相识相伴，最终过着比真正家人更亲密的家人关系。它也让观众重新思考“家人”如何定义，“家”又应该长什么模样。（华语对白，附中英文字幕）