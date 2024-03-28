哥吉拉金刚联手 人与吸血鬼互助

哥吉拉与金刚：新帝国

Godzilla X Kong：The New Empire（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

故事：上回斗得你死我活的金刚与哥吉拉各自安好。哥吉拉在地面上击退危害人类的泰坦巨兽，金刚则待在地下的空心地球（Hollow Earth）。残暴的巨型人猿刀疤王（Skar King）想到地上世界称王，金刚无法独自对抗刀疤王，必须向昔日死敌哥吉拉求助。强强联手可否击退大反派？

短评：金刚和哥吉拉在2021年的电影《哥吉拉大战金刚》（Godzilla vs. Kong）中厮杀，如今摇身战友，印证了世上没有永远的敌人，敌人的敌人或许就是朋友。

《哥吉拉大战金刚》是2021年上半年的新加坡票房冠军，相隔三年推出新片，坦白说，两大名兽“携手”的噱头难以超越“对打”的。然而，相信当年的大部分观众会买单。

新登场的角色包括刀疤王和迷你金刚。双雄有“新”面貌，片中可见哥吉拉“充电”后，背脊变成亮粉红色，攻击力更胜以往，而金刚似乎活得很孤单，一边忍着牙痛，一边寻觅同类。情节走向直截了当，可省脑力，专心看猛兽决斗即可。

人类角色中，较出彩的是童星演员Kaylee Hottle（凯莉霍特尔），她撑得起“灵魂人物”角色。陈法拉饰演神秘部落的女王，美美登场，靠心灵感应沟通不用讲对白。但在这样的框架下，她难以发挥，表现中规中矩。英语对白，附中文字幕。（文｜蔡欣盈）

人道主义吸血鬼在寻找自杀自愿者

Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person（PG13）

娱乐性★★★☆ / 艺术性★★

故事：萨沙（Sara Montpetit饰）从小就面临一个严重的问题：她是吸血鬼，却因“心理因素”导致生不出獠牙，无法猎杀人类。从小到大，她一直靠服用血浆生存，家人想方设法让她接受自己的天性。一天，她遇到了想要轻生的青年保罗（Félix-Antoine Bénard饰）。保罗长期遭受霸凌，对世界和人性感到绝望，决定完成愿望后将自己的生命献给萨沙，帮助她找回天性……

《人》片女主角Sara Montpetit（右）演技出色造型亮眼，和男主角Félix-Antoine Bénard互动有火花。（The Projector提供）

短评：加拿大新锐女导演Ariane Louis-Seize执导的首部长片，引起影界很大回响，先后在威尼斯影展等世界各地影展扫下17座奖项，成绩闪爆。

电影以奉行“人道主义”的吸血鬼少女遇上抑郁善良少男为故事主轴，男女主角互动讨喜，女主角尤其让人又爱又恨，神似《阿达一族》（The Adams Family）里的暗黑系丫头“星期三”（Wednesday）。《人》片极富德国表达主义（German expressionism）的前卫创新风格，新颖的黑色幽默叙事及拍摄手法，让电影充满青春cult片的鲜明个性。

年轻女吸血鬼和人类青少年，各自被自身族群边缘化，两个异类相遇相知也相互治愈，共同寻找身份认同、生命的意义、存在的价值和继续“活”下去的希望，意外好看的另类暗黑青春片，让人鬼看了都开怀。法语对白，附英文字幕。（文｜钟雁龄）

好好说再见

Good Goodbye（NC16）

娱乐性★★★／艺术性☆

故事：资深男护士阿正（张智扬饰）和志工Cindy（陈欣淇饰）协助病人实现最后的心愿，两人相知相惜；爸爸（陈邦鋆饰）和患病的爱女（姚羽饰）共度最后时光，女儿一心想圆当脱口秀喜剧演员的梦；小贩爷爷（杨世彬饰）教导刚出狱的孙子（包勋评饰）炒出美味炒饭，自暴自弃的孙子不知爷爷已时日无多。

杨世彬和包勋评饰演爷孙。（mm2提供）

短评：以临终病患和慈怀疗护为主题，穿插三组故事。“爷孙”的故事较能吸引我，得夸一夸孙子包勋评的演技，他诠释有毒瘾、经历大起大落后一度自暴自弃的更生人，内心戏与戏味更浓了。

陈欣淇（右）和张智扬共谱虐恋。（mm2提供）

临终病患的故事有很大的发展空间，但也不易拍。我听过牵动人心的真实故事，听了鼻酸。这部片未予我鼻酸的感觉，我认为，一是因为电影时长有限，未把故事讲得更深入；二是用对白主导故事，有几场戏被对白“填满”了，缺乏留白处让观者情绪飘荡。（文｜蔡欣盈）

本周上映的另外两部电影：中国演员檀健次和张婧仪主演的爱情片《被我弄丢的你》和日本R21电影《性伴侣》的下集《决意》（S-Friends 2）。