“女神”文佳煐降临狮城 蔡卓妍曾之乔同出席活动

主演韩剧《女神降临》的韩国演员文佳煐（Mun Ka-young）人如其剧名，像女神降临一般快闪狮城。

文佳煐3月27日（星期三）早上抵达新加坡，出席当晚在圣淘沙举行的旅行时尚用品品牌Tumi的新品活动，并宣布成为品牌全球代言人。香港女星蔡卓妍、台湾女星曾之乔以及新加坡艺人陈泂江、黄思恬、洪凌、张奕恺等皆出席活动。

文佳煐约晚上10时以一身黑礼裙和高马尾亮相，亲切地与在场嘉宾挥手问好，接着以英语向大家打招呼：“很高兴今晚能够在新加坡同庆，很荣幸能够成为Tumi的全球代言人，希望大家度过一个美好的夜晚，谢谢！”

一句简单问候后，她与品牌方高层一起进行新品揭幕仪式，随后与在场艺人合照，逗留约半小时后离场。

蔡卓妍爱轻便包 曾之乔爱精油喷雾

《联合早报》记者在活动现场访问蔡卓妍和曾之乔，旅行时的“必备品”是什么？蔡卓妍笑回：“当然是旅行箱咯，哈哈！”她说自己会特意选择带重量轻但容量大的包包，旅行时才会更轻便和舒适。蔡卓妍26日在IG发文“这个月第二次来到新加坡”，她之前与钟欣潼（阿娇）和容祖儿刚来新拍摄节目。

曾之乔则喜欢带精油喷雾器，还可以亮着当夜灯，她说：“因为这个喷雾会让我觉得很安心，香味让我觉得很好睡。”被问旅行时是“休闲派”还是“特种兵”，她立回：“我是休闲派，所以很喜欢一个人旅行，这样我就没有压力。比如我找到了一个景点或餐馆，但晚起去不了的话就不去了。我就是这种很随性的人，哈哈。”