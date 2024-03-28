疑涉金钱纠纷 吴姗儒咖啡厅被砸

（台北讯）台湾“综艺天王”吴宗宪的长女吴姗儒跟随父亲脚步进入演艺圈，除了主持主业获得金钟奖肯定外，也在台北市东区开了咖啡厅“无聊咖啡”，岂料星期三（3月27日）惊传有人到现场砸店。

吴姗儒2017年在东区开设咖啡厅副业，成为许多艺人好友捧场及民众朝圣的地点。大安分局指出，敦化南路派出所27日下午2点多接获110报案称，敦化南路一段巷内某咖啡店内物品遭毁损，立即派警力前往处理。

经了解，两名男子进入店内后，从随身携带的大型购物袋内取出铝棒毁损店内物品，犯案后随即逃逸。当时，吴宗宪与吴姗儒都不在店内。

警方表示，已初步掌握两名犯嫌穿着特征与动向，并积极调阅监视器及厘清案发原因。据了解，咖啡店员工做警询笔录时，怀疑是金钱纠纷所致，但详情仍须追查两名犯嫌后深入调查厘清。

对此，吴宗宪27日说：“我们还在了解当中，有什么状况会再跟大家说。”吴姗儒的经纪人同样表示还在了解状况。

两名男子被捕 称不是债务纠纷

台湾《壹苹新闻网》28日报道，警方28日凌晨在内湖及汐止逮捕彭姓及黄姓两名20多岁男子。

两人到案后供称，因为不满父亲吴宗宪的主持风格，才会拿球棒砸店，背后没有人指使，也不是债务纠纷。不过，警方认为两人的说法应该是托辞之词，真正的原因还要厘清。