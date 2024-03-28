粉丝等到了！Lisa首次公开首尔豪宅

（综合讯）韩团Blackpink成员Lisa近日透过YouTube频道上传新影片，首次公开她在首尔的豪宅。

Lisa于2023年1月在首尔城北区城北洞购买了一间别墅，市价75亿韩元（约745万新元），该两层楼的别墅包含地下一层，过去曾是某财阀的住宅。她在星期三（3月27日）迎接27岁生日的这一天，透过公司YouTube频道上传标题为“Special Birthday Q&A with Lisa”的影片，片中她站在自家门前拍摄开场。Lisa指出，粉丝一直希望她能公开首尔住家与内部装潢，所以此次她才特地拍片跟大家分享。

Lisa走上一排石阶梯后推开家中大门，只见她家中各处贴着工作人员准备粉丝问答纸条，其中一题是问她有关新专辑的计划，她大方回“今年（2024年）一定要出专辑，今年可以更专注在我自己身上，我很期待”。被问到音乐风格相关内容时，Lisa则说“当然想要继续不断挑战不同的风格，很新鲜的也想尝试看看”。

Lisa公开家中装潢以及爱车。（截图YouTube）

进入客厅后，可以看到工作人员为Lisa准备的27岁生日派对布置，现场摆着满满的气球，还有特别订制的蛋糕。

虽然没有特别介绍，但看得出Lisa的家以白色为主调，整体看起来简约时尚，与她的气质相符，她也透露为了装潢投入很多心力。

在影片尾声，她走到了停车库再首次公开爱车，上车后微笑向观看影片的网友道别。