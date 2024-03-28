娱乐吃瓜：红星十大5争议 圈内人感叹：自家孩子吃不饱

“红星大奖2024”十大最受欢迎男、女艺人的入围名单引起争议，观众提出五大疑问，包括：一、具知名度的演员因赛制被拒于门外是否公平？二、陶晶莹为何可以入围？三、红星大奖是否应该保留给本地艺人角逐？四、名单上出现不少知名度不高的入围者，最受欢迎的意义何在？五、为何把DJ和艺人放在一起较量，而不是另设“最受欢迎DJ”奖项？

《联合早报》针对网民的疑问，向新传媒提出询问，也匿名访问几位本地娱乐圈人，有人认为“十大”的新赛制不合理，直言“到底懂不懂什么叫最受欢迎？”，有者觉得应该回到以前，由公众选出心中最喜欢的入围者。

一些入围者圈内人不认识

一名熟悉本地娱乐圈的幕后人受访时认为，近年来一些赛制改得好，另一些则变得不合理，“停止颁发常青演绎奖是合理的，毕竟乐龄艺人来来去去那几个人，这个奖项意义不大。但改变后的十大入围赛制却是不合理的。”

这名幕后人质疑：“最受欢迎应该是大家都认识，而且喜欢的。如果入围者连我这个在圈中多年的人都不认识，那其知名度可想而知。再说，徐彬真的不如那些叫不出名字的艺人吗？这些入围者红了没？受欢迎了吗？”

徐彬在“红星大奖2023”拿下十大最受欢迎男艺人中的一席。（档案照片）

他觉得2023年增设的“最受欢迎潜力星奖”也叫人费解，“孙政和张哲通还需要角逐潜力星？他们都被力捧也当了主角，张哲通还是‘才华’比赛冠军，难道还不足以证明他们的潜力？”

受访艺人A强调他是对事不对人，他对“受欢迎”的定义感到疑惑，“2023年拿过十大的艺人不能角逐，难道他没有作品就马上不受欢迎了吗？怎么连角逐资格都没有？而那些观众根本叫不出名字的却能入围，媒体还得花篇幅介绍这些人是谁，难怪观众会觉得纳闷！”

“敲门砖”分派者掌握生死权？

幕后人提出新赛制要求艺人至少在一部剧里担任主角，或者在三部剧里担任配角，但其实角色的人选是受到很多因素左右的，“谁不想当主角？但拿不拿到敲门砖，并不是艺人可以控制的。”如此说来，“分砖”的人是否掌握艺人入围的“生死权”值得深思。

艺人A说：“如果他们要‘玩’手段，是有这种可能的。不过，我相信相关部门会做好工作，找最适合的人演出。讲难听一点，就算他们给某演员在三部戏里演小角色让他们符合入围资格，观众也不会因为这些小角色去为谁投票。”

艺人B认为红星大奖宛如一年一度的成绩单，“演员付出这么多心血拍戏，结果连参赛资格都没有。有机会入围但没得奖是一回事，但如果付出心血却连角逐机会都没有，我觉得会形成一种负面情绪”。

把DJ捧成艺人会弄巧成拙

谈到DJ角逐十大，幕后人认为他们是被摆在刀口上，“DJ从几年前开始就被力捧为艺人，但这种拔苗助长的做法对他们没有好处，观众会怎么看他们？而且我认为DJ即使被认识，也没有到‘最受欢迎艺人’的程度。”

艺人A认为，大部分DJ没有跨界演戏或主持电视节目，不算演艺人员，不应被列入十大行列。他以台湾娱乐圈颁奖典礼为例说，金钟奖分为“电视／节目金钟”和“广播金钟”，“我觉得我们也应该划分清楚。我不是说不欢迎DJ加入，只是觉得电台有最受欢迎DJ奖，艺人有艺人的奖，不是皆大欢喜吗？”

他也提出，有非全职艺人因为跨界当DJ而获得十大角逐资格，“他可能连（广播台）控盘都不会，却入围十大。而全职的艺人一直拍戏，结果却没有入围，我觉得演员可能会心理不平衡。”

艺人C认为网民提出另设“最受欢迎DJ奖”的建议不错，“DJ们也付出了努力，是应该受到肯定的，另外颁发十大最受欢迎DJ奖是个好主意。”

DJ吴万隆（Jeff Goh）在红星大奖2023拿下十大最受欢迎男艺人奖。（视屏画面截图）

奖励自己人无可厚非？

有网民认为“红星大奖十大”应该保留给本地艺人角逐，受访的幕后人却认为这么做会显得格局太小，“良性竞争是好的，如果没有外来压力，我们就无法进步。关键在于合理，入围者起码要是观众认识并且喜欢的。”

艺人C也认为不应该限制外国艺人参赛，“如果海外演员来本地拍戏然后大受欢迎，入围是合理的。”

艺人A持不同看法，他举例香港无线电视台的“万千星辉颁奖典礼”，“无线也不会把奖项颁给其他电视台的演员啊。一个颁奖典礼颁给自己人，用来奖励自己人是无可厚非的。不可能自己的孩子吃不饱，今天有钱了，就买饭分给邻居，然后让自己的孩子饿肚子。”他觉得，红星大奖是新传媒主办的奖项，并非由官方举办，也不是亚洲盛事，无须让海外艺人参与角逐，“陶晶莹角逐十大让我很惊讶，她只是来主持一个节目而已就入围了。”

谈到十大的赛制，艺人C觉得把所有艺人都放进调查表格中，然后由不同领域的观众投选出10个他们最喜欢的艺人是更好的方式，“我觉得受欢迎与否不能局限于那一年有没有作品。如果受欢迎，没有作品他还是受欢迎的啊”。

此外赛制某程度上拉低了入围门槛，这也让艺人倍感压力，艺人C说：“因为现在网红等也可以入围。有竞争是好的，但是今年的入围者有点太多。”

艺人A说，角逐规则存在漏洞，但也难有十全十美的机制，他不在其位，不谋其政，如何改善赛制得由高层思索。艺人B说：“可能明年又突然间换规则！也许，电视台发现新的赛制整天给人家批评后，又会换回以前的方式。”

新传媒回应避重就轻

新传媒在回复中没有正面回应新赛制是否公平、有意义，也没有回应陶晶莹为何入围。陶晶莹是“红星大奖2023”主持人，相信她是因此入围，而非因为今年开始主持97.2电台节目。

针对为何具知名度的艺人被踢出局，名不见经传的人却入围，新传媒重申只要符合条件者都自动入围，而比赛目的是让粉丝有机会为喜欢的艺人投票，让票数“说话”。

至于为何不另辟最受欢迎DJ奖项，新传媒指，广播员自2021年开始便加入“十大”战局，这么做是为了打破不同平台的界限，让受喜爱的艺人获得肯定。

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