赘婿金秀贤哭闹离婚 陪妻治病后回心转意

泪之女王 Queen of Tears

可在Netflix观看

本以为爱能突破社会阶级，然而他入赘财阀家庭之后才知道，单纯靠真爱无法支撑这段不平凡的婚姻。

时隔三年，韩剧男神金秀贤回归小荧幕，搭档金智媛主演爱情喜剧《泪之女王》，两人扮演已婚夫妇。剧情描述出身农村的白贤佑（金秀贤饰）入赘豪门，与财阀之女洪海仁（金智媛饰）结婚，不过他们并非契约婚姻，而是因爱结婚。

夫妻俩本来如胶似漆，三年后却陷入婚姻危机。（取自tvN脸书）

五年前，洪海仁海归后在父亲旗下的百货公司伪装成实习生，遇到小职员白贤佑，两人打破社会阶级，坠入爱河并结婚，感情甜蜜美满。但好景不常，他们三年后陷入婚姻危机。白贤佑入赘后，被忙于事业的妻子冷落，加上贵族家庭的种种束缚，让他下定决心要离婚。就在这时，洪海仁发现自己身患绝症，只剩三个月寿命。白贤佑心中雀跃，终于能够名正言顺地逃离豪门。

看似缘尽的两人，其实内心依旧关爱对方，他们的感情是否能在克服困境后重新绽放？

金秀贤哭包成笑点

金秀贤和金智媛超高颜值搭配精湛演技，剧中CP感十足，不时穿插两人热恋时的片段，令观众心动不已。第一集就出现将近十场吻戏，多场粉红泡泡戏码牵动观众的好奇心，明明曾经如此相爱的两人，究竟为何闹到形同陌路，相互讨厌？

金秀贤（前）和金智媛除了超高颜值，CP感也十足。（取自tvN脸书）

主角的甜虐爱情令人期待，金秀贤的哭戏则为剧情增添笑点。他和朋友哭诉自己的困境，抱怨洪海仁曾说自己“喝醉时就会变可爱，是杀手锏”，后悔地大哭：“为什么我要变可爱，让洪海仁小鹿乱撞，害我毁了自己的人生！”从官方花絮可见，金秀贤当时即兴模仿金智媛在《三流之路》的经典撒娇台词“我天生就这么可爱”，想要“致敬金智媛”。

除了金秀贤的哭戏成亮点，金智媛剧中的高级时尚感也成话题。她在张度练的网络谈话节目“Salon Drip”中透露，为了保持身材，控制饮食一年，很期待在宣传结束后放肆自己。张度练问金秀贤是否也刻意保持身材，他笑回本来一直在控制，但在德国拍摄时，面对香肠等美食的诱惑就破功了。

热门韩剧演员重聚

这部剧由《来自星星的你》《爱的迫降》的编剧朴智恩执笔，《黑道律师文森佐》《小女子》的金熙元导演和《不可杀：永生之灵》《需要浪漫3》的张荣佑导演共同执导。除了主演阵容亮眼，剧中也出现不少热门韩剧的“梦幻联动”。

比如白贤佑的心理医生（吴正世饰）曾与金秀贤主演《虽然是精神病但没关系》，饰演患有自闭症的哥哥；郭东延在《泪》饰演洪海仁弟弟，他曾分别与金秀贤和金智媛合作；罗映姬饰演洪海仁母亲，她曾在《来自星星的你》同样演女主母亲，这次则二度成为金秀贤的“丈母娘”；曾在《爱的迫降》出现的两位配角再次在《泪》登场，饰演暗中看守白贤佑行踪的保镖。

除了主演阵容亮眼，剧中出现不少热门韩剧的“梦幻联动”。（取自netflixkcontent IG）

众多演员重聚让韩剧粉丝雀跃不已，据韩媒报道，宋仲基也将在接下来的剧集客串，他曾主演金熙元导演的《黑道律师文森佐》，也曾和金智媛主演《阿斯达年代记》。

种种伏笔令人期待

最新剧情中揭晓夫妻俩曾失去未出世的孩子，而这成为他们产生隔阂的原因之一。洪海仁患病后独自前往德国治病，白贤佑看清自己的心意后到德国追妻，两人敞开心扉和好，不过在反派的搅合下，洪海仁发现白贤佑曾拟定离婚协议书。

他们会如何解决种种感情危机？洪海仁的病会被治好吗？他们到底为何失去孩子？剧中留下的各种伏笔都让观众期待。