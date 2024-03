7人的复活 The Escape Of The Seven: Resurrection

Viu 29日上线

《7人的逃脱》第二季,恶人们的第二轮生存游戏即将开始。严基俊透过完美的身份洗白后,变得更加强大,在谎言已成为真实的世界里,他将更加意气风发。从地狱回来的复仇者李准,会如何揭穿严基俊的真实身份?本季的新面孔是黄灿盛,他饰演业界排名第一的入口网站CEO,将与李侑菲谱写出另一段故事。

这是蛋糕?第三季 Is It Cake? Season 3

Netflix 29日上线

更大的蛋糕、更高的奖赏、更异想天开的烘焙即将登场!第三季,新的烘焙师挑战美食工艺,端出可口的超逼真作品,制作出极逼真的蛋糕,一路瞒天过海,争取最后的现金大奖。看着他们的成品,观众会再度问:这是真的吗?是蛋糕做的?

闪电侠 The Flash

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)晚上9.00

贝瑞运用超能力回到过去,试着改变过去,让不同的世界互相影响。当贝瑞试着拯救家人时,也改变了未来,现在他困在一个萨德将军回归并威胁要将世界毁灭的时空。这次,没有超级英雄可以阻止他。

僵尸先生 Mr Vampire

天映频道(星和Ch868,新电信Ch585)晚上9.00

主演:钱小豪、林正英、李赛凤、王小凤、许冠英。茅山师父九叔为富翁起棺迁葬,祈求新墓地能催财。富翁尸体出现尸变,变成僵尸,在村内四处为害。此时,九叔的两徒弟分别被僵尸所伤和受女鬼迷惑。九叔如何同时面对徒弟的生死存亡,以及僵尸为害的问题?