7人的复活 The Escape Of The Seven: Resurrection

Viu 29日上线

《7人的逃脱》第二季，恶人们的第二轮生存游戏即将开始。严基俊透过完美的身份洗白后，变得更加强大，在谎言已成为真实的世界里，他将更加意气风发。从地狱回来的复仇者李准，会如何揭穿严基俊的真实身份？本季的新面孔是黄灿盛，他饰演业界排名第一的入口网站CEO，将与李侑菲谱写出另一段故事。

这是蛋糕？第三季 Is It Cake? Season 3

Netflix 29日上线

更大的蛋糕、更高的奖赏、更异想天开的烘焙即将登场！第三季，新的烘焙师挑战美食工艺，端出可口的超逼真作品，制作出极逼真的蛋糕，一路瞒天过海，争取最后的现金大奖。看着他们的成品，观众会再度问：这是真的吗？是蛋糕做的？

闪电侠 The Flash

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

贝瑞运用超能力回到过去，试着改变过去，让不同的世界互相影响。当贝瑞试着拯救家人时，也改变了未来，现在他困在一个萨德将军回归并威胁要将世界毁灭的时空。这次，没有超级英雄可以阻止他。

僵尸先生 Mr Vampire

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585）晚上9.00

主演：钱小豪、林正英、李赛凤、王小凤、许冠英。茅山师父九叔为富翁起棺迁葬，祈求新墓地能催财。富翁尸体出现尸变，变成僵尸，在村内四处为害。此时，九叔的两徒弟分别被僵尸所伤和受女鬼迷惑。九叔如何同时面对徒弟的生死存亡，以及僵尸为害的问题？