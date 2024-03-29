疑再呛惠利 韩韶禧：前任有新女友有什么有趣？

（综合讯）韩星韩韶禧（Han So-hee）3月29日一早疑似又呛惠利（Hyeri），在社媒IG发出黑底白字长文，但没过多久就删除发文，引发外界揣测。

韩韶禧在已删除的IG文中，再次强调自己和柳俊烈（Ryu Jun-yeol）的感情并非无缝接轨，并指惠利先前在道歉信中提到11月与柳俊烈见面，并非为了重逢，而是为了作最后道别。

韩韶禧酸溜溜地说：“我不能理解的是，对前任有了新女友这点，是有什么有趣的？”她继而说：“为什么要把不是为了复合而传的讯息，讲得好像充满留恋一样，把过了四个月后交了新对象的人，贴上无缝接轨的标签，结果又一句话都不说。”

韩韶禧谈及与柳俊烈相遇，“步入30岁的我，正在寻找人生方向，遇到这个人，确切时间是2023年11月的摄影展”。她说，这段恋情与过往的爱情不同，“外貌并不是一切。”此言或回应柳俊烈被网民攻击“这样的外貌，怎么会吸引两个女神为他开撕”一事。

韩韶禧强调，她并非要透露柳俊烈的恋爱经历，而是要澄清两人并非“换乘”（意即感情上无缝接轨）的关系。

柳俊烈与韩韶禧3月中被直击在夏威夷约会，韩国狗仔“Dispatch”后来公开两人在夏威夷的约会照。柳交往七年的前女友惠利15日在IG限时动态写下耐人寻味的三个字“真有趣”，并取消对柳的社媒关注，引起网民纷纷猜测柳俊烈可能劈腿，韩韶禧当了“小三”。韩韶禧随后否认当第三者。

惠利18日在IG发文暗示柳俊烈分手分得不干净，答应要再谈谈后却没有联系。她三次对自己造成的困扰和伤害道歉，表明日后会更注意言行，并会在短时间内删除该则发文。