洪金宝获香港金像终身成就奖

（香港讯）香港电影金像奖为表彰多年来为业界作出卓越贡献的杰出影人，特设“终身成就奖”及“专业精神奖”。香港电影金像奖协会3月28日公布，纵横香港影坛超过60年的洪金宝获颁第42届香港电影金像奖的终身成就奖，担任电影服装管理职超过40年的唐萍获颁专业精神奖。

洪金宝是电影监制、导演、动作指导和演员，投身香港电影业超过一甲子。他曾说，自己所拥有的一切都是电影赐予的，对电影的深爱以“我爱你”形容。

他以独特的武打风格和灵巧机敏的动作，赢得全球观众喜爱。香港武打动作电影自1980年代起风行全世界，他功不可没。

洪金宝投身香港电影业超过一甲子。（取自香港电影金像奖IG）

洪金宝的作品包括开创灵幻喜剧潮流的《鬼打鬼》，被推崇为功夫片经典的《败家仔》，群星合演的动作喜剧《奇谋妙计五福星》交出卖座成绩，之后更有大受欢迎的“福星系列”。

他还自导自演《富贵列车》及《东方秃鹰》等，并曾数度与成龙及元彪师兄弟合演《A计划》《快餐车》及《飞龙猛将》等片，均是卖座保证。

专业精神奖的得主是电影服装管理人员唐萍。（取自香港电影金像奖IG）

专业精神奖的得主是人称“萍姐”的唐萍，她是电影服装管理人员，27岁时加入港产电影制作幕后团队至今已超过43年，曾参与过的电影超过400部，经验丰富，至今仍然敬业乐业，尚未言休。

第42届香港电影金像奖4月14日举行。