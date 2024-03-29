汪小菲求婚成功再当台湾女婿 挂断陆媒贺喜电话

（综合讯）与台湾女星徐熙媛（大S）2021年结束10年婚姻的汪小菲，日前放话2024年内要将台湾女友马筱梅（Mandy）娶进门。他果然说到做到，3月28日在微信朋友圈宣布求婚成功即将梅开二度。中国大陆媒体见此打电话向他贺喜，汪小菲只抛下一句：“没什么好说的。”接着挂断电话。

汪小菲在微信朋友圈说：“我的老婆来自台北，今天（28日）接受了我的求婚，我还是一样爱台湾，我更爱马筱梅，谢谢大家祝福。”他也秀出Mandy戴着钻戒的照片，分享喜悦。

汪小菲在微信朋友圈秀出Mandy戴上大钻戒的照片。（互联网）

对于何时办婚礼等问题，中国大陆媒体《搜狐娱乐》致电汪小菲询问。汪小菲称没什么好说的，接着就挂断电话，未透露求婚细节。

汪小菲聘请的保母小杨阿姨近日在直播中透露，她与汪小菲、Mandy从台北一起回北京。小杨阿姨放话，未来汪小菲不管跟Mandy生几个小孩，她都会帮忙带。她也说，已经四年没回中国大陆，虽然之前雇主给她吃喝都很好，家中气氛有说有笑的，但到晚上她还是会想家。

小杨阿姨对汪小菲赞誉有加，赞他是好老板，平时会帮她添饭菜，还会带她到各地玩。有黑粉批评小杨阿姨有如奴才，她则回呛：“奴才就奴才吧，你想当奴才还当不了。我好不好我也在老板家做了15、6年，在台湾我也做了8年！老板对我也很好。”