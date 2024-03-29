“兔爸”林明伦不打骂孩子

年幼时曾遭体罚，本地艺人林明伦从不打骂孩子，只以爱的教育管教。

林明伦在目前热播的本地剧《孺子可教也》中的“兔爸”陈哲明，对剧中两名女儿采取爱的教育的教导方式，现实生活中，他也倾向于“兔爸”和“羊爸”的性格，就是以爱的教育和放羊式教育孩子。

林明伦和太太陈毓芸育有4子女，分别是长女林沁恩（18岁），次子林道恒（16岁），三男林道惟（14岁）以及幼子林道恺（10岁）。

日前，林明伦在“idoLive”数字人活动的场边接受《新明日报》访问时，记者和他提及正在播映的《孺子可教也》的反应不俗，不少观众觉得内容十分写实，反映当下学生面对的问题，是部难得的写实剧，而观众们也称赞演员们的演技精湛，林明伦听后表示感谢观众的赞赏。

说到戏中的林明伦，是个提倡爱的教育的家长，记者问他现实生活中是否也如此？

他答道：“是的。一直以来，我和毓芸都主张爱的教育来教育孩子，以解说的方式来教导他们，即便他们犯错，也会如此去教导他们。”

林明伦说，他从来不相信体罚，觉得体罚或许会让孩子留下心理的创伤。

“我是从体罚过来的，小时顽皮不听话的时候，惹父亲生气，他就会拿起藤条啦皮带啦来抽打我，那时候的父母都是这样教导孩子的，他们体罚孩子也是为他们好，不过，时代不同了，我们可以以爱的教育方式来取代。”

不过，所谓“佛都有火”，若孩子真的很皮，难道林明伦不会怒火中烧，大发雷霆？

“会呀，像屡教不听、懒散、没礼貌和不尊敬，都会惹火我，但是他们都很少会惹怒我，基本上他们蛮乖蛮懂事的。”

“放羊式” 懂得适时放手

教育孩子是本深奥的学问，林明伦补充说，随着孩子年龄的增长，父母也应该懂得适时放手，相信他们懂得辨认是非黑白对错，“像我的老大、老二和老三都长大了，我们就用比较放羊式的方法，让他们自己去摸索，我们适时给予协助，老幺还小，还是需要耐心地苦口婆心地说解。”

尽管如此，身为老爸还是有所牵挂，林明伦说：“虽然老大、老二和老三，我比较放手，但他们外出时，还是需要告诉我们去那里、和谁在一起，还有什么时候回来，这是必须的。”

最想拿综艺及资讯节目主持人奖

《新明日报》去年11月报道，今年结婚20周年林明伦计划与妻子陈毓芸结伴到西班牙背包旅行，记者问他行程筹备得如何？

林明伦说，一切已经筹备得七七八八，但行程全由陈毓芸安排，“该住在什么酒店、民宿、野外露营等，要去什么地方、吃什么等等，我全交给毓芸负责，因为她比较细心。”

说到《红星大奖2024》被提名角逐三个奖项，林明伦直言最想拿的是“最佳综艺及资讯节目主持人”，“因为拍摄《线人》（被提名角逐的节目）的过程非常艰辛，若能得奖，可说对整个节目组来说是最大的肯定。”