吸血鬼特助：雷菲尔 Renfield

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.00

恐怖喜剧电影，讲述Renfield（Nicholas Hoult饰）是自恋吸血鬼Dracula（Nicolas Cage饰）的助手。Renfield被迫为主人寻找猎物，必须随传随到，听从主人吩咐做任何事，不管这些事情有多低贱。数百年来对主人唯命是从，饱受折磨，Renfield开始想过另一种生活，但他必须先想办法摆脱对主人的依附。

警察故事

8频道 晚上10.30

特警家驹（成龙饰）保护大毒枭朱滔（楚原饰）的秘书莎莲娜（林青霞饰），要她出庭作证人，怎料莎莲娜突然失踪，朱滔因证据不足，当庭获释。朱滔设计嫁祸家驹杀死同僚，令他成为通缉犯。莎莲娜偷取朱滔的罪证以求自保，反被追杀。家驹既要逃避警方追捕，又要保护莎莲娜及证物的安全……

瞒天过海

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

年轻貌美的企业家妻子乔文娜（张钧甯饰）被控告为一桩密室杀人案的凶手，死者是当时与她密会的情夫明浩。为了洗脱罪名，乔文娜与前来谈判的警察郑威（许光汉饰）一起梳理案情，又牵涉出另一起她和明浩共同犯下的凶杀案，真相逐渐浮出水面……

要久久爱（首播）

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上8.00

讲述中国北方的一座航天城家属院里，黄瀛子（杨紫饰）、蒋翼（范丞丞饰）等七个独生子女不是手足，感情却胜似手足，互相陪伴成长，在经历分离和重逢之后重拾初心的故事。