台前幕后班底强大 荒诞剧嘲讽政治丑陋

政权 The Regime

可在HBO频道和HBO Go观看

六集政治喜剧，以虚构的中欧国家为背景，风格荒诞超现实，对独裁政权以及世界政局极尽嘲讽。

幕前幕后班底是吸引点。由影后Kate Winslet（凯蒂温丝乐）主演，《继承之战》（Succession）编剧之一Will Tracy（威尔特雷西）担任监制和编剧，拍过《英女王》（The Queen）的英国导演Stephen Frears（史提芬弗瑞尔斯）以及《王冠》（The Crown）导演Jessica Hobbs（杰西卡霍柏斯）各执导三集，音乐由Wes Anderson（韦斯安德逊）电影御用作曲家Alexandre Desplat（亚历山大德斯普拉）操刀。祭出“名牌”阵容，未看已让观众怀有极高期待。

剧情贴近政治现况



剧集一开始，凯蒂温丝乐诠释的首相埃琳娜的形象已鲜明确立。原本是医生的埃琳娜深信王宫里布满霉菌，因此每走一步都命令随从测试空气湿度。虽是权势滔天的统治者，却终日活在恐惧不安之中。她召来压制残杀矿工的下士祖巴克入宫，自卑又变态的暴力狂“屠夫”偶然成为她的亲信，由饮食到朝政皆把持操控，从此只手遮天。

马提亚斯修奈尔（右）饰演的“屠夫”成为首相亲信，引起宫廷内乱甚至动摇国本。（互联网）

一对疯癫失控男女一拍即合，行径越来越离奇怪异。或许“屠夫”不过是破坏规则，撼动体制的棋子，埃琳娜借此脱离内阁掌控，权力无限扩大，使得国家陷入混乱。她先是背弃美国转而与中国合作，然后以爱之名长驱直入邻国，宣布完成统一大业，国内经济因开放中国廉价产品进入而面临崩溃……

是超现实荒诞闹剧，却也是地缘政治寓言，批判傲慢官僚与贪婪政客不留余地。观众看剧时或许会笑不出来甚至感到不快，因为《政权》里所嘲讽的一切，如此贴近现况，情节宛如丑陋政治纪实。

各演员实力相当

但无论喜不喜欢这部剧，都无从否定凯蒂温丝乐的演技。民粹派领袖，世人嘲笑她却也畏惧她。天生极具群众魅力，私下情绪阴晴不定，霸道易怒，无情残酷，却又胆怯怕死。摆出拥护平民的博爱姿态，实则贪赃枉法，操弄媒体。宴会上高唱庸俗流行曲纵使唱走音也自信满满，转眼间又像小女孩一样对着玻璃棺墓里的父亲无助倾诉，凯蒂温丝乐演来如此自然犹如灵魂上身。一段埃琳娜与美国来使会面，双方攻防精彩绝伦，听着疯狂独裁者雄辩滔滔，观众大抵会不自禁产生认同感。

一个人无法成就一整部剧集，剧中演员们实力皆相当，没有谁被谁比下去。扮演“屠夫”的比利时男演员Matthias Schoenaerts（马提亚斯修奈尔），身形体魄与演技均具压迫威慑力。2022年凭借《致蕾丝莉》（To Leslie）入围奥斯卡最佳女主角的英国女星Andrea Riseborough（安德丽亚瑞斯波罗格）诠释埃琳娜的随侍，屡次被逼至绝境却异常冷静从容应对身边疯子，成功勾勒出最让人同情且共情的人物。

休格兰特客串演出，是剧集一大焦点。（互联网）

遭囚禁的前任首相竟然邀来Hugh Grant（休格兰特）出演，几幕戏已展露人物的复杂深沉狡黠且令人琢磨不透，是一大惊喜，却也让观众为他的戏份太少感到遗憾。