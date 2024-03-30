记者大声说：纠正错误何须扯出身

中国女星赵丽颖之前在张艺谋电影《第二十条》的演技被赞有突破，最近却因宣传电视剧《与凤行》在微博的发文被发现有错别字，引来网民的嘲讽。虽说“督促”艺人要上进没错，但有人却扯出她的学历和出身。出身河北廊坊市农村的她，于廊坊市电子信息工程学校中专毕业，相等于高中学历。赵丽颖19岁选秀出道，努力拼搏事业也算闯出属于自己的人生吧。犯错被纠正，改过即可，倒也无须把无法改变的“出身”拿出来说，不是吗？——赖婉丽

金秀贤最近频频登上新闻版面，先是被金赛纶“手滑”公开亲密脸贴脸合照，在《泪之女王》热播之际传出恋情。之后又被爆每集片酬涨到8亿韩元（近80万新元），占整个拍摄成本三分之一。尽管两件事公司都跳出来澄清传闻，但围绕着他的周边新闻依旧不断，还有韩媒借此大做文章，称让观众“出戏”的并非一张合照，而是金秀贤所饰演的角色缺乏魅力。与此同时，《泪》收视率却不断创新高，令我不禁猜测，金秀贤是得罪谁了？属龙的他本命年是否忘了安太岁？——曾慧仪

明星营销平台The Celeb Net与本地艺人合作，推出新型人工技术，通过AI科技将艺人转为“数字人”。本地阿哥李南星率旗下艺人做出新尝试，其他参与艺人还包括陈毓芸、林明伦和葛米星等。相信很快的，大家就可以在社交平台看到艺人的AI分身，或做直播或做宣传等。虽然AI是大趋势，但看着惟妙惟肖的李南星和陈毓芸分身，不禁想到科技被不法之徒滥用的隐忧。网络世界陷阱处处，大家日后可要睁大眼睛看虚实。——李妙音