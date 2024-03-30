爱情面前该善良还是狠一点？林依晨许玮甯这么回答

台剧《不够善良的我们》演员林依晨、许玮甯、贺军翔和柯震东日前接受新加坡媒体视讯访问。双女主林依晨和许玮甯继17年前的偶像剧《恶作剧之吻》后，再于《不》演情敌。两角的爱恨情仇纠缠12年，视彼此为假想敌，并会透过社交媒体观察和揣想对方的生活。戏外的她们视谁为假想敌？许玮甯不假思索地爆笑，回答：“我的假想敌是我的妈妈！”

林依晨（左）和许玮甯（右）在《不够善良的我们》中同时爱上贺军翔。（台湾公共电视、台湾大哥大MyVideo提供）

许玮甯告诉记者，她入行工作时，妈妈总跟随在旁，“她是我的经纪人，可是只要有我妈在的地方，那里就变成她的主场，好像她才是艺人！每次我妈出现，我都会生气，因为我还得照顾她的情绪，帮她端水递茶，所以我跟我妈之间有一种纠结的情感。”

许妈妈许久没当“跟得妈妈”了。林依晨对许玮甯说：“对耶，好像很久没看到阿姨了。”贺军翔接着说，以前在片场看过许妈妈。许玮甯笑说：“他们以前都在拍戏的时候看过我妈！”

“零负评女神”林依晨可有假想敌？她回答说，自己虽然羡慕过别人，但不至于把对方视为假想敌，“每个个体都不一样，回到自己的人生比较实在。”

被问会羡慕怎样的人，林依晨说：“像有的人，他在工作方面的强度，可能一年里有超过11个月都在外面漂泊打拼，但现在的我，已经没有办法了，就觉得看看（对方的生活）就好。我现在若长时间在外，会有一种变浮萍的感觉，现在已经不太喜欢这种感觉了。”

林依晨除了戏里诠释心机女，处心积虑夺爱，还有大尺度的戏。（台湾公共电视、台湾大哥大MyVideo提供）

林依晨2021年10月生下爱女，《不》是她产后复出的第一部剧集，该剧也促成她与《我可能不会爱你》导演徐誉庭二度合作。林依晨在戏里诠释心机女，一边讨好长辈，一边当贺军翔的红粉知己，处心积虑夺爱，有大尺度的戏。有关拍摄尺度，不能剧透的她说：“有时候，不是肉体上裸露面积比例的那种尺度，而是诚实面对自己情欲的（尺度），那其实很难表现。”

柯震东守住臀部 贺军翔被当路人

柯震东饰演科技工程师，在共享办公室里与许玮甯成为“陪吃饭友”，几乎场场戏都得吃。吃美食的戏，似乎比其他三人的感情纠葛戏来得轻松？

柯震东告诉记者：“我不知道其他三人有多辛苦，但觉得自己的戏蛮难的。是我以前比较少接触到的戏。角色要诠释得自然，引起共鸣，到了后面集数又会有不一样的面貌。我蛮期待的，自己还没看过戏！”

柯震东（左）和贺军翔分享拍摄趣事。（台湾公共电视、台湾大哥大MyVideo提供）

大尺度的戏难不倒柯震东，因为他在过去作品中露过臀、演过床戏。谈到为《不》突破的尺度时，他笑说：“这部戏算是我的演艺生涯中，尺度最小的戏！是我唯一不用露屁股的戏，所以非常开心接下这部戏！”

导演曾预告，观众可透过《不》看到崭新的贺军翔。但，不知是否面貌“太崭新”了，贺军翔自曝在片场被副导演当成路人。

贺军翔分享片场趣事时说：“这一次的角色造型跟以往的角色截然不同。我拍摄一场下班去停车场取车的戏前，在走位彩排时被副导演当成路人，他请我离开，让一让。后来副导演才发现，我原来是演员本人！”

面对爱情 四演员善良或耍狠？

环绕剧名《不够善良的我们》发问，四个演员认为在爱情面前，应该善良还是狠一点？

贺军翔说：“会去思考善不善良这件事情的人，基本上应该还是善良的。我觉得，以善良为基础，再去争取自己想要的爱情跟生活。”

柯震东认为，面对爱情时善良一点比较好，“毕竟两个人相处时，有很多须要考量的事，往善良那一面走会比较好。”

许玮甯说：“我不会去想该善良一点，还是狠一点，这样子的话，感觉在画地自限。你的善良说不定在别人眼中是狠的，你永远都没有办法控制对方怎么想。所以还是跟着自己的心走吧，心里的直觉可告诉你一切的答案。”

林依晨答道：“善不善良，大家的标准都不一样。我觉得要做不会让自己后悔的决定。不够善良，可能会短暂获得爱情，但若要走得长久，最终可能还是得善良一点。”林依晨觉得，她和许玮甯在剧中的角色都对自己最残忍，“我们做的决定，外人看起来好像很任性，但最后受苦的都是我们自己。”

新加坡观众可从4月6日起，透过Viu应用和viu.com观看《不够善良的我们》。