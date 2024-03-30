58岁女星“皮肤像火烧八年”正能量面对多灾人生

（台北讯）58岁台湾美声歌后坣娜出道38年，曾是跨足歌、影、主持的多栖艺人，2017年嫁给身家逾12亿新元的犹太企业家薛智伟后，逐渐专注于家庭、公益活动和推广犹太文化。她看似过着幸福美满的生活，却是经历过车祸、抑郁症、红斑性狼疮等事折磨，不过她仍旧以积极态度去面对一切难题。

据台媒报道，坣娜透露罹患红斑性狼疮，最严重的时期长达八年之久，她形容当时皮肤像是被火烧一样，还会持续低烧的状况，虽然很痛苦，但她还是很理性地看待这一切，不会去想不好的事，而是告诉自己一切都会过去。

坣娜堪称一生多灾多难，如同活在灾难片的女主角，她透露小时候被热水意外淋头，差点留下伤疤。时间拉回31年前，一场车祸让她肋骨、销骨断裂、内脏移位，左半边几乎瘫痪，奇迹是她没有明显外伤，仅头部缝了八针。她休息没多久就复工，忽略了自己罹患创伤压力症侯群，导致抑郁症有轻生念头，从未轻易掉泪的她，却在独处时泪流满面，此时才惊觉自己生病了。

她回想当时不知道自己罹患了创伤压力症候群，没有正视自己的身心状况，“我20岁就出道，当时的使命，就是努力工作赚钱，没有把自己看得太重，等到发现时，才知道自己病了。”并且，“只有靠自己才可以，也才能够帮助自己。”

她正能量地说：“再苦再累再痛，都要抬头挺胸鼓励自己，好好面对人生的挑战。”她自认是个理性的人，现实生活中，只将感性放在歌唱、演戏里。她分享：“生病了不要害怕，更不要觉得生病是丢脸的事，接受自己生病，别人无法帮你，我感谢我自己，因为我还活着。”

过去不喜欢跟人群接触的她，一度有社交恐惧，如今，她透过瑜伽让身心灵获得放松，也成为了一名瑜伽老师。

坣娜唱红《奢求》《一厢情愿》《自由》等曲，2021年在台北国际会议中心举办演唱会后，传出她封麦的消息。对此她说，1993年历经重大车祸，加上饱受自体免疫症困扰，“现在我还能讲话就很感谢了，我要让我的喉咙多休息。但（人生）后面怎样不知道，因我的人生太有趣了。”