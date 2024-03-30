回到25年前成军日 五月天感性重提往事催泪

（高雄讯）1999年3月29日，五个初生之犊的大男孩正式开启五月天的新纪元，两年后鼓手冠佑加入，经过数十载的历练与大小征战，成就了五月天超过25年的辉煌时代。

五月天选在“成军日”这天，第九度站上高雄世运主场馆开唱，引领五万人“回到那一天”。歌手在台上感性重提往事，让台下的五迷不禁感动飙泪。

尾声时，阿信有感而发：“虽然今天是五月天生日，但能把每天过好的话， 那么每天都是节日。今天我要说，如果在每一场演唱会都能唱好的话，那么每一天都会是我们的纪念日，所以我要说，今天是一个很普通的日子。”

阿信大爆年少轻狂糗事

接着阿信一一唱出其他团员的本名，并与团员们直接躺在舞台上陪五万人一起仰望星空。

阿信还大爆一段年少轻狂糗事：“有次我们搭玛莎的货车去免费公共澡堂，当时五人脱光光泡温泉，不知道是聊音乐还是女孩子，结果石头就说他头晕，我们当时很怕‘泡个温泉就少一个团员’。”阿信更俏皮地说：“如果狗仔当时拍到，石头可能就无法做人了。”

话锋一转，阿信转头又问后来加入的冠佑：“你当初到底是义气相挺，还是有第三只眼，知道五月天会变成今天这个样子，毕竟那时候开乐器行，一个月也能赚不少钱。”冠佑坦承：“那时我记得打电话给爸爸却被骂一顿，他说‘你不知道玩乐团是没有出路的吗’？”让大伙儿都笑了。

初见面与成团时刻重温

最后阿信召集全员发愿吃蛋糕，舞台瞬间幻化成一个大蛋糕，让他们忍不住大笑：“这尺寸大概可以再吃个25年吧！”

回忆起初见面那一刻，阿信突然感性：“在我十几岁那年刚入师大附中（中学），好不容易在教室里坐了八堂课，下课一响屁股就弹起来，直冲吉他社，推开门就看到一个臭屁要死的家伙，正在弹封闭和弦。”语毕直指怪兽。

成军25年，五月天共发行9张专辑、3部演唱会电影及2部纪录电影及12次主题巡演。五人因为爱音乐而相聚，石头说当初接到组团电话，从淡水一路狂飙行天宫，中间只考虑了15分钟。最后加入的冠佑——是他们四人泪眼汪汪在练团室时，突然对着他问：“我们好像少了鼓手，你愿意加入五月天吗？”未料冠佑竟回：“愿意，但练团室的费用还是要付。”于是才有今日在高雄世运主场馆完唱29场，更与145万“五迷”完成前所未有创举的五月天。