接连演爸爸 陈邦鋆：当爸后更得心应手

本地艺人陈邦鋆近日接连在电视剧《孺子可教也》与电影《好好说再见》饰演父亲，直言当爸爸后，所接到的父亲角色近几年变多了，也演得更得心应手。

不过，陈邦鋆表示，他在现实中不太注重小孩的成绩，认为他们能跟得上节奏就好，却会在一对儿女调皮、乱发脾气时，适时管教他们。

陈邦鋆和庞蕾馨育有儿子Aden和女儿Avery。

“必须让孩子们知道，他们不当的行为举止是有后果的，我的小孩还是很小，需要长期重复性管教，让他们从错误中学习。”

陈邦鋆举家迁至台湾发展已有四年，他坦言走出国门后，演戏机会肯定变多了，但在台湾拍戏有一定压力，不像在本地让他有“回家”感觉。

“当初离开新加坡，真的是完全离开舒适区，有非常多顾虑和担心，最难部分是怎么一边追梦一边养家，我不能牺牲家里生活品质，与小孩教育水准，同时我又想要为自身梦想争取，这两者间互相拉扯，我觉得是最困难的。”

在台湾从零学起

陈邦鋆透露刚到台湾时，很多事都得从零开始学起，尤其前两年还遇到冠病疫情，经济不济过得非常辛苦，和老婆还会有很多摩擦。

“毕竟状况不像以前舒适也很多变化，现在大家就已经在情绪上找到一个平衡点。”

陈邦鋆表示，在本地拍戏时，只需与导演专注将戏拍好就行，每天心情很愉快轻松，台湾因制度与运作方式都不一样，每到一个剧组，真的不知道接下来拍摄时光会怎样度过，就会感到压力。

他认为，还需要花更多时间了解台湾，不过，他也开始收获当地粉丝关注，直言间中会收到繁体字留言，这些都让他很新奇，他不时也会在自身社媒查看留言并回复。

陈邦鋆分享，目前的目标是认识到好的团队与导演，以后就会有重复性合作，还分享今年会在台湾有出演电影的机会。