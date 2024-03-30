与“冤家”王力宏同场擦身而过 71岁甄妮罕露面

(香港讯）71岁资深歌后甄妮日前出席王牌经纪人陈淑芬入行50年及70岁寿宴，并亲切地和现场朋友合影。有媒体形容她额头饱满，脸部线条变得比较柔和，让人一时难以认出。也有人赞她心境美善，称这才是自然美。

甄妮去年跳出来，一再替骤逝的天后后辈李玟抱不平，除了批评选秀节目《中国好声音》霸凌李玟，更发文讽刺有些人是演艺圈中的害群之马、打不死的蟑螂，让许多李玟粉丝非常感激她仗义执言。

日前，甄妮到香港与张国荣的前经纪人陈淑芬等一票演艺圈老朋友聚会庆生，会上也邀请了去年因出轨风波被她批评的王力宏，当时她针对王的言论写下；“是人来疯？还是吃错药？出自高学历的嘴里真是不知所谓。”

聚会当晚，王力宏被媒体问起此事快闪不回应，甄妮则是在开场时和好友狄波拉、上山诗钠一起抵达，未接受采访。两人同场有没有碰面不得而知。

甄妮两天前才发文透露近况，她无奈说：“避了多年没事，这趟HK（香港）之行，中标（镖），不知该哭还是该笑，希望大家没事才好。”引来网民纷纷分享对抗冠病的经验谈。她则打趣回应：“活在病毒世界，不中一次半次，怎么对得起大自然！长知识了……原来每人都中过，各位亲爱的，本人甘拜下风！”

她透露一度发烧到36.7度，忽冷忽热了五天，如今已经好转，只是原本答应陪女儿看秀只好取消。